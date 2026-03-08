Empat del Girona B davant el Mestalla
El Girona FC B va sumar un nou punt aquest cap de setmana davant el Valencia Mestalla en un duel intens i competit que es va acabar resolent amb empat a un. El filial gironí va saber reaccionar al gol inicial visitant i va mostrar caràcter fins al final, fins i tot després de quedar-se amb deu jugadors en els últims minuts.
La primera part va ser força equilibrada, amb dos equips ben ordenats i poques ocasions clares. El Girona B va intentar tenir més control amb pilota, mentre que el Mestalla buscava sortides ràpides. Tot i alguns acostaments a les dues àrees, el marcador no es va moure abans del descans.
El cop del partit va arribar just reprendre’s el joc. Al minut 46, el visitant Mario va aprofitar una acció dins l’àrea per avançar el Valencia Mestalla i posar el 0-1, un gol que obligava els gironins a reaccionar.
Lluny d’abaixar els braços, el conjunt local va fer un pas endavant. Amb més intensitat i presència en camp rival, el Girona B va començar a generar perill i a carregar l’àrea rival. L’esforç va tenir premi al minut 70, quan Garrido va trobar el camí del gol i va establir l’empat (1-1), fent esclatar d’alegria el Municipal de Vidreres.
Els últims minuts van ser d’alta tensió. Quan el partit ja entrava en el tram final, al minut 89 l’àrbitre va mostrar la targeta vermella al porter del Girona, Sergi Puig, deixant els locals amb un home menys i amb Pol Arnau com a porter. Tot i la inferioritat numèrica en el temps afegit, el Girona B va saber resistir les darreres embranzides del Mestalla per assegurar un punt que premia l’esforç i la capacitat de reacció de l’equip.
Amb aquest empat, el Girona B continua demostrant maduresa en una categoria exigent i suma un punt de mèrit davant un rival sempre complicat com el filial valencianista. El pròxima jornada visitarà l’Estadi Johan Cruyff per enfrontar-se al Barça Atlètic dissabte 14 de març a les 16:30h.