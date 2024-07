El City Football Group i NISSAN han arribat a un acord global de patrocini pel qual Nissan serà la marca de vehicles oficials dels equips del grup per a les properes quatre temporades. En aquest acord també s’inclou el Girona FC.

Nissan cedirà una flota de vehicles que facilitarà les operacions i la logística del dia a dia del Club satisfent les necessitats de l'àrea esportiva tant del primer equip com del futbol base, i també totes les activitats de l'àrea de negoci i operacions.

Aquest acord a llarg termini permet un desenvolupament comú de les visions empresarials de les dues entitats en relació a la preservació del medi ambient i a la mobilitat sostenible, ja que la major part de la flota de vehicles cedits són elèctrics. L'aliança entre Nissan i el Girona FC reforça els valors que ambdues entitats defensen: la sostenibilitat i l'electrificació, contribuint a reduir la petjada de carboni i l'impacte sobre el medi ambient, acostant més la innovació a tots els públics.

Delfí Geli, President del Club ha manifestat que "en primer lloc volem agrair a Nissan la confiança que ha dipositat en nosaltres. Per al Girona vincular-se a una empresa líder com la marca japonesa implica incrementar nostra força com a Club. Aquest acord permetrà que el Girona continuï creixent en tots els sentits".

Per la seva part part, Francesc Corberó, director de Comunicació de Nissan Iberia ha comentat que "és una gran satisfacció per a Nissan unir els valors de la marca a l'esport i en aquest cas, aquest patrocini global és una forma de traslladar al gran públic com Nissan treballa en principis com la sostenibilitat i l'electrificació perquè la innovació arribi a tothom i, sens dubte, l'esport rei, el futbol, és una eina molt potent per donar a conèixer tots aquests valors. Innovar per enriquir la vida dels ciutadans no només és una frase, és una forma de desenvolupar la nostra activitat i compartir-la amb clubs com el Girona i els seus aficionats que exportaran la marca Nissan a tots aquells Llocs on es desplacin".

Sobre Nissan a Espanya

Nissan compta amb cinc centres de producció a Espanya: a Barcelona, ​​Àvila i Cantàbria, on fabrica la furgoneta 100% elèctrica e-NV200, líder de vendes a Europa, i el pick-up Navara. Així mateix, fabrica components per a les plantes de l'aliança Renault-Nissan-Mitsubishi, té un centre de R + D per a tot Europa, un hub de distribució i un centre de recanvis. Barcelona acull la seu comercial per a Espanya i Portugal, països en els quals Nissan lidera la mobilitat elèctrica i el segment crossover, i compta amb una xarxa de més de 200 punts de venda i postvenda que donen cobertura a tota la Península Ibèrica. A Espanya, Nissan dona feina a més de 4.500 persones.