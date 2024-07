Parlem Telecom, L’Operadora de Telecomunicacions i Patrocinador Oficial del Girona FC des de l’any 2020, ha ampliat el seu vincle com a soci tecnològic del Girona Futbol Club fins a la temporada 2024-2025 amb l’objectiu de ser un partner clau en el procés de transformació digital del club, i convertir a l’entitat esportiva en un referent d’innovació digital. La consolidació de la col·laboració entre l’operadora i el club referma l’aposta compartida de Parlem Telecom i del Girona FC per valors com la proximitat, la catalanitat i l’excel·lència tecnològica

Beneficis pels socis

Parlem telecom ofereix un descompte exclusiu pels socis del club blanc-i-vermell. Aquest benefici consisteix en un 10% de descompte durant un any en les nostres tarifes de mòbil i de fibra + mòbil. Podeu accedir-hi fent clic aquí.

Parlem, la telecom de Catalunya

Parlem Telecom és l’operadora de telecomunicacions catalana nascuda l’any 2014 que aposta per un tracte de proximitat amb el client i amb una identitat pròpia. La companyia, fundada i presidida per Ernest Pérez-Mas, vol ser referent del sector al país i respondre a les necessitats de telefonia, Internet i televisió per particulars i empreses dels territoris de parla catalana. Durant els dos últims anys, ha estat l’operadora de telecomunicacions que més ha crescut a l’estat español.