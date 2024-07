Política de compra d'entrades per a grups

4. REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES

4.1 El Club certifica i informa als participants que ha implementat les mesures tècniques i organitzatives d’acord amb l’establert en la legislació aplicable en matèria de protecció de dades, en concret, de la Llei 3/2018 i del Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 per evitar la pèrdua, mal us, alteració o accés no autoritat o robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la natura de les dades i els riscos als que estan exposats.

4.2 En concret, s’informa de que les seves dades únicament es podran fer servir per al seu tractament quan aquest sigui adequat, pertinent i no excessiu en relació a l’àmbit i les finalitat determinades pel procés de registre i compra d’entrades per grups, pels quals s’ha obtingut.

4.3 El CLUB informa que, sota aquestes Bases, l’interessat atorga el consentiment exprés a la cessió de les seves dades personals, així com per al seu posterior tractament a favor de CLUB, sense perjudici dels drets que assisteixin a l’interessat tal com: dret d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat, oposició i a no ser objecte de decisions individualitzades. Qualsevol revocació a aquest consentiment, s'haurà d'enviar correu electrònic a la següent adreça: protecciondatos@gironafc.cat