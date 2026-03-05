Skip to main content
Primer Equip Femení
Players
Coaching Staff
Medical Staff
Forwards
Forward
7
Miren Duque Ocio
Forward
9
Julia Uriel Bosch
Forward
11
Maria Fernandez Garcia
Forward
14
Aida Illas Pagès
Forward
21
Anais Brich López
Goalkeepers
Goalkeeper
13
Nuria Relat Soliguer
Goalkeeper
25
Roberta Ana Archibald Smith
Defenders
Defender
2
Maria Corominas Caballero
Defender
3
Paula Lloret Torro
Defender
4
Jana Redondo Pertegas
Defender
5
Alba Ingles Cayuela
Defender
6
Laia Jiménez Cateura
Defender
12
Sònia Brugués Ruiz
Defender
16
Meritxell Civit Cardona
Defender
17
Judit Granados Acosta
Defender
22
Paula Maresma Surroca
Defender
23
Sara Caranca Sanchez
Midfielders
Midfielder
8
Emma Fernández Rodríguez
Midfielder
10
Thais Román Domínguez
Midfielder
15
Ariadna Cerezuela Vergés
Midfielder
18
Maria Peña Checa
Midfielder
19
Gemma Estany Gonzalez
Midfielder
20
Clàudia Bustins Serra
