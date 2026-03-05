Skip to main content

Primer Equip Femení

Forwards
Miren Duque Ocio
Forward
7
Julia Uriel Bosch
Forward
9
Maria Fernandez Garcia
Forward
11
Aida Illas Pagès
Forward
14
Anais Brich López
Forward
21
Goalkeepers
Nuria Relat Soliguer
Goalkeeper
13
Goalkeeper
25
Defenders
Maria Corominas Caballero
Defender
2
Paula Lloret Torro
Defender
3
Jana Redondo Pertegas
Defender
4
Alba Ingles Cayuela
Defender
5
Laia Jiménez Cateura
Defender
6
Sònia Brugués Ruiz
Defender
12
Meritxell Civit Cardona
Defender
16
Judit Granados Acosta
Defender
17
Paula Maresma Surroca
Defender
22
Sara Caranca Sanchez
Defender
23
Midfielders
Emma Fernández Rodríguez
Midfielder
8
Thais Román Domínguez
Midfielder
10
Ariadna Cerezuela Vergés
Midfielder
15
Maria Peña Checa
Midfielder
18
Gemma Estany Gonzalez
Midfielder
19
Clàudia Bustins Serra
Midfielder
20
