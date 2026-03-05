Skip to main content

Primer Equip Femení

Delanteras
Miren Duque Ocio
Delantera
7
Miren Duque Ocio
Julia Uriel Bosch
Delantera
9
Julia Uriel Bosch
Maria Fernandez Garcia
Delantera
11
Maria Fernandez Garcia
Aida Illas Pagès
Delantera
14
Aida Illas Pagès
Anais Brich López
Delantera
21
Anais Brich López
Porteras
Nuria Relat Soliguer
Portera
13
Nuria Relat Soliguer
Portera
25
Roberta Ana Archibald Smith
Defensas
Maria Corominas Caballero
Defensa
2
Maria Corominas Caballero
Paula Lloret Torro
Defensa
3
Paula Lloret Torro
Jana Redondo Pertegas
Defensa
4
Jana Redondo Pertegas
Alba Ingles Cayuela
Defensa
5
Alba Ingles Cayuela
Laia Jiménez Cateura
Defensa
6
Laia Jiménez Cateura
Sònia Brugués Ruiz
Defensa
12
Sònia Brugués Ruiz
Meritxell Civit Cardona
Defensa
16
Meritxell Civit Cardona
Judit Granados Acosta
Defensa
17
Judit Granados Acosta
Paula Maresma Surroca
Defensa
22
Paula Maresma Surroca
Sara Caranca Sanchez
Defensa
23
Sara Caranca Sanchez
Centrocampistas
Emma Fernández Rodríguez
Centrocampista
8
Emma Fernández Rodríguez
Thais Román Domínguez
Centrocampista
10
Thais Román Domínguez
Ariadna Cerezuela Vergés
Centrocampista
15
Ariadna Cerezuela Vergés
Maria Peña Checa
Centrocampista
18
Maria Peña Checa
Gemma Estany Gonzalez
Centrocampista
19
Gemma Estany Gonzalez
Clàudia Bustins Serra
Centrocampista
20
Clàudia Bustins Serra
