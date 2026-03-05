Skip to main content
Primer Equip Femení
Jugadores
Cuerpo técnico
Cuerpo médico
Delanteras
Delantera
7
Miren Duque Ocio
Delantera
9
Julia Uriel Bosch
Delantera
11
Maria Fernandez Garcia
Delantera
14
Aida Illas Pagès
Delantera
21
Anais Brich López
Porteras
Portera
13
Nuria Relat Soliguer
Portera
25
Roberta Ana Archibald Smith
Defensas
Defensa
2
Maria Corominas Caballero
Defensa
3
Paula Lloret Torro
Defensa
4
Jana Redondo Pertegas
Defensa
5
Alba Ingles Cayuela
Defensa
6
Laia Jiménez Cateura
Defensa
12
Sònia Brugués Ruiz
Defensa
16
Meritxell Civit Cardona
Defensa
17
Judit Granados Acosta
Defensa
22
Paula Maresma Surroca
Defensa
23
Sara Caranca Sanchez
Centrocampistas
Centrocampista
8
Emma Fernández Rodríguez
Centrocampista
10
Thais Román Domínguez
Centrocampista
15
Ariadna Cerezuela Vergés
Centrocampista
18
Maria Peña Checa
Centrocampista
19
Gemma Estany Gonzalez
Centrocampista
20
Clàudia Bustins Serra
