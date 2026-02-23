Com puc col·laborar?
La Fundació impulsa iniciatives educatives, socials i comunitàries que necessiten la implicació de persones, entitats i organitzacions que comparteixin els nostres valors i la nostra manera d’entendre l’impacte social.
Donar suport a la Fundació Girona FC significa contribuir al desenvolupament de projectes amb retorn real per a la comunitat, reforçar el vincle entre el club i el territori i formar part d’un compromís col·lectiu amb la inclusió, la salut i els valors.
La Fundació Girona FC obre les portes a futures col·laboracions amb persones, entitats i empreses que vulguin caminar al nostre costat i sumar esforços per generar un impacte positiu i sostenible.