Tuga, nou gamer oficial del Girona FC

Diogo 'Tuga' Pombo s'incorpora com a jugador a la secció d'eSports del Girona FC i formarà parella amb ByDani aquesta temporada. El club ha arribat a un acord amb Betclic Apogee Esports, el seu club d'eSports, per a jugar LA LIGA FC PRO representant els colors blanc-i-vermells, la màxima competició nacional. La competició, que arrenca el cap de setmana del 17 i 18 de febrer, canvia el format i es disputarà en quatre caps de setmana. Aquest any, a més, els dos finalistes de LA LIGA FC PRO disputaran el Mundial a l'estiu, i els quatre finalistes accediran a la eChampions League que es disputarà al maig.

El "gamer" portuguès competeix des de l'any 2016 al màxim nivell, aconseguint grans fites durant tots aquests anys. Ha estat campió del món fins a quatre vegades, tres amb la seva selecció i una en la modalitat 2vs2 defensant els colors de Movistar Riders. A més, ha estat campió de la lliga portuguesa fins a sis vegades.

Amb gairebé 200.000 seguidors entre totes les xarxes socials aportarà un plus al projecte d'eSports del Girona FC generant nous continguts d'EAFC24.