Per què només hi ha 6.000 entrades disponibles per als Socis?

L’aforament de Montilivi per als partits de Champions, segons les indicacions de la UEFA serà de 9.721 persones. D’aquest total, 6.000 es distribuiran entre els Socis, 1.300 són per UEFA, 1.500 per al Club, 700 per a l’equip visitant i 221 per a mitjans de comunicació.

Si no sóc Soci del Girona FC puc participar en el procés d’inscripció?

No, aquest és un avantatge exclusiu dels Socis del Girona FC.

A quants partits de la Champions podré assistir a Montilivi?

A partir del 31 de Juliol, el Club realitzarà el sorteig per determinar a quins partits pot assistir cada Soci. Com a mínim, es garanteix que cada un pugui assistir a un dels quatre partits de la fase lliga que es disputaran a Montilivi. Però tot dependrà del número final de Socis inscrits en el procés.

Què he de fer per poder gaudir d’un partit juntament amb altres Socis?

En el formulari d’inscripció els Socis es podran agrupar amb un màxim de 6 persones, totes Sòcies, per poder gaudir junts del partit assignat.

Quan sabré el/s partit/s de Champions que podré assistir?

A partir del 31 de Juliol, el Club realitzarà el sorteig per determinar a quins partits pot assistir cada Soci. El sorteig determinarà el número de tall a partir del qual quedaran assignades les inscripcions als partits. En aquest moment el Club comunicarà quina o quines de les 4 jornades de la Champions League li ha tocat a cada Soci.

Posteriorment el 3 de setembre s’obrirà el període de venda d’entrades un cop la UEFA hagi celebrat el sorteig del calendari de partits de la fase lliga, previst per al 29 d’agost. A partir d’aquell moment cada Soci inscrit sabrà quin rival correspon al partit que li ha tocat.

Quins seients podré seleccionar durant el procés de compra?

El 3 de setembre s’obrirà el període de venda d’entrades i només s’habilitaran per comprar entrades les zones de Gol i Preferent Inferiors.

Quin preu tindran les entrades dels partits?

Tot i que el Club no determinarà els preus de les entrades fins que surti el calendari de partits, aquests partiran dels 45€.

Podré cedir l’entrada del partit a un altre Soci?

Les entrades seran nominals i intransferibles, i per aquest motiu, no podran cedir-se a altres Socis. En cas que algun Soci no pugui assistir al partit s’haurà de posar en contacte amb el Club per fer la gestió pertinent.

Què passarà amb les entrades que sobrin si els Socis que els havia tocat no les compren totes?

En cas que els Socis amb prioritat de compra d’entrada no esgotin totes les entrades disponibles aquestes, una vegada finalitzi el procés de compra prioritària, es posaran a la venda perquè la resta de Socis puguin comprar-ne fins a esgotar existències.

Com puc rebre ajuda durant el procés d’inscripció?