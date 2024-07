S’acosta el moment més esperat; la històrica participació del Girona FC a la Champions League. Per això el Club ha estat treballant en la reorganització de l’Estadi de Montilivi per complir amb la normativa UEFA i el procés d’assignació d’entrades més òptim. Per als partits de Champions League l’aforament de l’estadi es veurà reduït a 9.721 localitats de les quals de 6.000 estaran destinades en exclusiva per als Socis del Girona FC.