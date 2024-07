ALBERT FALGUERAS

Públic familiar

Des que era petit sóc seguidor del Girona F.C., el meu pare ja ens portava a veure els partits, primer a l´estadi de Vista Alegre i després a Montilivi.

I des de petit anava arrelant aquest sentiment de pertinença i estima al Club.

Durant aquests més de 50 anys hem viscut moltes coses, alegries i algunes penes. Recordo l´any que vam baixar a Regional Preferent i els anys gloriosos que hem estat a 1a divisió i 2a divisió. I alguns moments realment crítics, en què semblava que el Club anava a desaparèixer.

El Girona F.C. s´ha mantingut per la voluntat d´una sèrie de dirigents tossuts, que més d´una vegada hi han posat diners, i que podem discutir que hagin tingut poc o molt encert, però és evident que s´estimaven el Club.

Ara fa uns anys que hi ha estabilitat institucional per l´entrada de nous accionistes, que han demostrat que aposten pel Club i per la ciutat / província.

Amb el Fòrum Montilivi conviden els socis, a través dels representants dels diferents col.lectius, a participar i a presentar iniciatives.

És un òrgan necessari, el club s´ha professionalitzat moltíssim i s´ha de recuperar la proximitat de socis i aficionats amb l´equip.

Us vull animar a presentar les vostres propostes i em comprometo a treballar i defensar-les davant els interlocutors de la Junta Directiva.

Visca Girona i Visca el Girona F.C. !!!