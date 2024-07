A l'utilitzar els serveis del Girona FC, vostè atorga el seu consentiment per a recopilar i utilitzar les seves dades personals per a processar-les segons es descriu en aquesta política de privacitat.

Definicions

Què s’entén per Dades personals?

S’entén com la informació que pot servir per a identificar-los, directa o indirectament, en si mateixos o juntament amb altra informació. Entres les Dades personals s’inclouen el nom complet, el correu electrònic, el número de telèfon, el ID y el PIN de Soci, la identificació dels dispositius, alguns identificadors de xarxa i cookies.

Què s’entén per Dades d’ubicació?

S’entén la ubicació aproximada o, amb el seu consentiment, la ubicació exacta.

Utilitzem aquestes dades per a crear el seu compte, permetre’l interactuar amb els nostres Serveis i prestar els serveis en sentit general, incloent desenvolupar i millorar els nostres Serveis i la seva experiència.

També utilitzem aquestes dades per a finalitats internes relacionades amb determinades tasques d’investigació, anàlisi, innovació, proves, supervisió, comunicació amb els clients, gestió de riscos i tasques administratives.

Informació sobre les seves dades personals

Aquesta Política de privacitat s’aplica a tots els clients, socis, abonats i consumidors, els seus dispositius i les seves interaccions amb els nostres Serveis.

El Girona FC recopila, utilitza, divulga i processa les Dades personals conforme s’estableix en aquesta Política de privacitat, inclòs per a prestar serveis i millorar els Serveis i el nostre negoci; per a finalitats de publicitat i comercialització; i per a oferir-li serveis innovadors, com es descriu més detalladament en aquesta Política de privacitat.

Podem crear dades anònimes o no identificables a partir de les Dades personals mitjançant la exclusió, a traves de l’ocultació o altres mitjans, de components que permetin identificar-lo personalment (com el seu nom, correu electrònic o identificació de seguiment). El nostre ús de dades anònimes i no identificables no està subjecte a aquesta Política de privacitat.

El Girona FC conservarà les seves dades mentre existeixi relació contractual amb nosaltres o bé mentre vostè no exerceixi cap dels drets que impliqui que no podem conservar les seves dades, en aquest cas el Girona FC deixarà de tractar les seves dades excepte aquelles que per la seva naturalesa siguin necessaris conservar per a justificar la relació contractual o l’exercici o defensa de possibles reclamacions.

Vostè té el dret a accedir a les seves Dades personals i, en qualsevol moment, pot exercitar els seus drets, enviant un correu electrònic a protecciondatos@gironafc.cat indicant el seu nom i cognoms i acompanyant fotocòpia del seu Document Nacional d’Identitat, passaport o document vàlid oficial administratiu.

En el cas que accedeixis als vídeos de YouTube incrustats a la Plataforma, LaLiga t'informa que el responsable de les teves dades personals amb la finalitat de prestar-te els serveis de visualització de contingut serà Google Ireland Limited, amb domicili social a Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Pots obtenir més informació sobre el tractament de les teves dades per part de Google aquí.

Els drets que pot exercir són:

Dret a accés.Dret de rectificació i supressió.Dret d’oposició.Limitació al tractament.Portabilitat

El Girona FC no cedirà sota cap concepte les seves dades a terceres empreses, sense el seu consentiment exprés, amb excepció de la cessió estigui emparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació amb un encarregat de tractament amb el que s’haurà signat prèviament un contracte legítim i adequat de dades personals, així com el deure de confidencialitat.

Com recopilem i utilitzem les Dades personals?

Recopilem les seves Dades personals de diverses formes i per a diferents finalitats, quan:

Es crea o registra un compte de soci, abonat o client de les nostres botigues o interacciona amb els nostres Serveis.

Aquesta recopilació la realitzem quan vostè es registra amb nosaltres, busca els nostres productes en línia i realitza compres (inclòs el procés de pagament), o quan ens sol·licita productes de merchandising (“Serveis”).

Aquestes Dades personals poden incloure el nom, la direcció, el numero de telèfon, el nom d’usuari i la contrasenya, el correu electrònic, la data de naixement, la informació de pagament i Dades d’ubicació.

Utilitzem aquestes dades per a crear el seu compte, permetre’l interactuar amb els nostres Serveis i prestar els serveis en sentit general, incloent desenvolupar i millorar els nostres Serveis i la seva experiència. També utilitzem aquestes dades per a finalitats internes relacionades amb determinades tasques d’investigació, anàlisi, innovació, proves, supervisió, comunicació amb els clients, gestió de riscos i tasques administratives.

Ens concedeix permís per recopilar Dades d’ubicació.

Aquesta recopilació de Dades d’ubicació és part de la funcionalitat dels nostres Serveis, per exemple, per a proporcionar ofertes o anuncis geolocalitzats i per a realitzar anàlisi amb la finalitat de millorar els Serveis i la realitzem de diverses formes, entre d’altres:

A través d’un operador sense fil,Segons la ubicació del punt d’accés WiFi,A través de balises Bluetooth o un dispositiu connectat, oDirectament des del dispositiu en el que utilitza els Serveis.

No recopilarem cap Dada d’ubicació exacta, a menys que hagi autoritzat la seva recopilació o els introdueixi manualment.

Es comunica amb nosaltres o es subscriu per a rebre materials promocionals, ofertes o anuncis relacionats amb la nostra activitat.

Aquesta recopilació la realitzem quan vostè es comunica amb nosaltres o es subscriu per a rebre materials promocionals o informació a traves del correu electrònic, notificacions push o missatges de text, incloent el correu electrònic, el número de mòbil, etc.

També utilitzem les seves Dades personals i altra informació per a comunicar-nos amb vostè en relació amb els Serveis o productes del Girona FC que ha comprat o utilitza; per a proporcionar-li missatges promocionals i publicitat personalitzada; informar-lo d’altres productes; concursos, sortejos i altres promocions (“Promocions”); Serveis que creiem puguin interessar-li; i per a altres finalitats de comercialització. Pot administrar les seves preferències de comunicació registrant-se o iniciant sessió al seu compte.

Tingui en compte que independentment de les seves configuracions de correu electrònic, podem enviar-li notificacions relatives als nostres Serveis, com la revisió dels nostres Termes o aquesta Política de privacitat o una altra comunicació formal relacionada amb productes o Serveis que ha comprat o utilitza.

Podem usar les seves Dades personals per respondre a les seves sol·licituds de servei al client, abonat i soci, informació de productes, consultes i reclamacions o qualsevol una altra comunicació que iniciï.

Quan participa en activitats especials, ofertes o programes.

Aquesta recopilació la realitzem quan vostè participa en Promocions, enquestes, o iniciatives o activitats de recerca, entre uns altres, per a finalitats d'anàlisi comercial i per a finalitats d'estudis de recerca ("Recerca"). Aquí s'inclouen Dades personals com el nom, el domicili, el correu electrònic, el número de telèfon i l'edat, així com una altra informació que pugui ser apropiada per participar. Si guanya una Promoció, també pot ser que necessitem recopilar determinada informació fiscal, renúncies i exempcions, segons el premi del que es tracti.

També podem realitzar enquestes en les quals se li demani respondre a preguntes sobre les seves preferències o els nostres productes i Serveis oferts. Les promocions o les enquestes poden ser administrades per un proveïdor de serveis del Girona FC o organitzades amb un dels nostres socis comercials. En aquests casos, les Dades personals poden ser recopilats directament per Girona FC, el proveïdor de serveis o el soci comercial, o compartir-se amb els mateixos, inclòs per a finalitats de comercialització. Cada Promoció o enquesta que tracti les seves Dades personals d'una manera que difereixi amb aquesta Política de privadesa indicarà la política de privadesa que regeix la recopilació d'informació corresponent en relació amb aquesta Promoció o enquesta.

Quan interactua amb les nostres comunitats en línia o publicitat.

Aquesta recopilació la realitzem quan vostè participa en les nostres comunitats en línia. Això inclou quan fa clic en publicitats, interactua amb les nostres pàgines de xarxes socials, presenta contingut, deixa ressenyes o introdueix informació en camps de comentari, blogs, panells de missatge, esdeveniments i altres fòrums de comunitat patrocinats pel Girona FC o associats al Girona FC. Tingui en compte que els fòrums de la nostra comunitat són públics, de manera que recomanem que sigui cautelós en decidir què informació i contingut desitja revelar.

Quan accedeix a serveis i productes de tercers.

Des dels nostres Serveis podem permetre que es registri i pagui per serveis i productes de tercers o que interactuï amb un altre lloc web, aplicació mòbil o ubicació en Internet (en conjunt "Llocs de tercers"), i podem recopilar Dades personals que comparteixi amb Llocs de tercers a través dels nostres Serveis. Quan ho fem, li informarem de tots els detalls de l'ús que donarem a les seves Dades personals.

Quan es connecta amb nosaltres a través de les xarxes socials.

Pot optar per habilitar, iniciar sessió o registrar-se en els Serveis a través de diverses xarxes socials o serveis de xarxes socials, com Facebook o Twitter ("Serveis de xarxes socials” o “SRS”). Quan es connecti usant els seus comptes de SRS, podem recopilar les Dades personals que va proporcionar a aquest SRS. Per exemple, quan inicia sessió amb les seves credencials de Facebook, podem recopilar, amb el seu consentiment: Dades personals del seu perfil de Facebook que estiguin permesos en virtut dels Termes d'ús de Facebook, com el seu correu electrònic, foto de perfil i llista d'amics. Usem aquestes dades per proporcionar, millorar i personalitzar els Serveis (p. ex., per ajudar a connectar-li o suggerir-li amistats en els nostres Serveis). Si no desitja proporcionar-nos aquesta informació, haurà de modificar els ajustos de privadesa directament en el seu compte de SRS.

Quan recopilem dades de tercers o de fonts disperses públicament.

Podem obtenir determinats dades sobre vostè d'altres fonts que utilitzarem per prestar i millorar els serveis i per a finalitats de comercialització i publicitat. Podem combinar les seves Dades personals, amb informació que obtenim dels nostres Serveis, altres usuaris o tercers per millorar la seva experiència i perfeccionar la qualitat global dels nostres Serveis, per exemple, per proporcionar-li un punt únic d'accés als nostres Serveis o desenvolupar un panell de compte que li permeti comprendre com accedir i controlar tots els Serveis que usa des d'una sola pàgina

Quan emprem o recopilem cookies, identificacions dels dispositius, dades d’ubicació des de l’entorn i altres tecnologies de seguiment.

Podem recopilar certes Dades personals amb ajuda de cookies i altres tecnologies, com a balises web, identificacions de dispositius, identificacions de publicitat, geolocalització, emmagatzematge local HTML5, cookies de Flaix i adreças IP. Concretament, usem cookies de navegador per a diferents finalitats, com cookies estrictament necessàries per a la funcionalitat i cookies que s'usen a l'efecte de personalització, rendiment o anàlisi i publicitat. La nostra secció Uso d'identificació de dispositius i cookies conté més informació i opcions per controlar o descartar l'ús o la recopilació de determinats dades.

Quan fem un seguiment dels usuaris en la botiga.

En les nostres tendes i establiments administrats o propietat de Girona FC, usem càmeres de vídeo, així com sensors i càmeres WiFi per a finalitats d'anàlisis en les tendes. En concret, aquestes tecnologies s'usen per determinar el nombre de visitants, patrons de tràfic dins de les tendes i interès pels articles exposats. Les dades de les imatges de vídeo no s'emmagatzemen permanentment. Encara que podem recórrer a un proveïdor extern per prestar aquests serveis, les dades WiFi i les imatges recopilades en les tendes no es compartiran amb tercers per a les seves pròpies finalitats i no s'usaran per identificar-li personalment salvo per a qüestions relatives a la prevenció del frau i les pèrdues, i per evitar o investigar suposats d'activitat delictiva o criminal conformi ho permeti la llei, així com videovigilància en les instal·lacions esportives del Club i altres instal·lacions del Club.

Quan agreguem o centralitzem les dades.

Agreguem i centralitzem Dades personals per a finalitats d'anàlisis i innovació, així com per millorar els serveis que prestem als nostres clients i usuaris.

Quan ens demana que personalitzem peces de roba, productes o Serveis.

Utilitzem les fotos, vídeos o altres dades que ens proporciona per personalitzar peces, productes o Serveis.

Per a complir amb els requisits del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) de la UE per als nostres clients, socis, abonats i consumidors, aquesta Política de privacitat estableix la base legal sobre la que processem les seves dades personals i ofereix altra informació requerida pel RGPD.