Campus Estiu 2025 - Girona

SORTIDES*

Setmana 1 (del 30/06 al 04/07): Salting Girona Setmana 2 (del 07/07 al 11/07): Piscina**

Setmana 3 (del 14/07 al 18/07): Parc Aquàtic

Setmana 5 (del 28/07 al 01/08): Intercampus

*Totes les sortides són opcionals i el seu cost no està inclòs dins el preu del Campus. Pels qui no vulguin participar, hi haurà sessió d’entrenament a la seu amb normalitat. Les dates de les activitats poden variar degut a factors externs. Les sortides només van dirigides als/a les jugadors/es inscrits/es en aquella setmana de Campus.

** La sortida de la setmana 2 (Piscina), està inclosa en el preu i només és pels/per les participants que assisteixin al Campus aquella setmana (setmana 2).

INFORMACIÓ PER A LES FAMÍLIES

Formacions virtuals per a famílies. Presentació del campus Girona FC per part de la Coordinació General