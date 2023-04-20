Campus Estiu 2026 - Blanes

Image
Image

INSTAL·LACIÓ

El Campus es celebra a la Ciutat Esportiva Blanes, les instal·lacions on desenvolupa la seva activitat esportiva el CD Blanes.

QUÈ US ENTREGAREM?

Image

Equipació d’entrenament*: Samarreta, pantaló i mitjons.

Image

Welcome pack: Gorra i pilota de platja oficial del Campus del Girona FC.

Image

Diploma de participació.

*L’equipació d’entrenament s’haurà d’anar a recollir a les oficines d’MGC Mutua - BlanesEls participants que vinguin més d’una setmanarebran dues unitats de cada peça de roba. 

Image

ACTIVITATS FUTBOLÍSTIQUES

  • Entrenament amb entrenadors de la Girona FC Acadèmia i amb la metodologia pròpia d’alt rendiment.  

  • Estructura professional: coordinador logístic, coordinador esportiu-metodològic, entrenador específic de porters/es, fisioterapeuta i entrenadors/es esportius. 

  • Jocs d’activació. 

  • Rondos tècnics i tàctics.

  • Reptes i circuits tècnics.

  • Tasques de finalització.  

  • Situacions d’igualtat, superioritat i inferioritat numèrica.  

  • Competicions internes. 

  • Entrenament específic per porters/es.

  •  
Image

ALTRES ACTIVITATS/SERVEIS

  • Servei de Fisioteràpia. 

  • Jocs multiesportius.

  • Formació en hàbits i valors esportius.

  • Sorteig d’obsequis.

SORTIDES*

Setmana 2 (del 06/07 al 10/07): Humor Amarillo.

Setmana 3 (del 13/07 al 17/07):  Futbol Platja**

Setmana 4 (del 20/07 al 24/07): Parc Aquàtic.

Setmana 5 (del 27/07 al 31/07): Intercampus.

*Totes les sortides són opcionals i el seu cost no està inclòs dins el preu del Campus. Pels qui no vulguin participar, hi haurà  sessió d’entrenament a la seu amb normalitat. Les dates de les activitats poden variar degut a factors externsLes sortides només van dirigides als jugadors/es inscrits/es en aquella setmana de Campus.

** La sortida de la setmana 3 (Futbol Platja), està inclosa en el preu i només és pels/per les participants que assisteixin al Campus aquella setmana (setmana 3).

 

INFORMACIÓ PER A LES FAMÍLIES

Formacions virtuals per a famílies.  

Presentació del campus Girona FC per part de la Coordinació General.

*Dates i hores per confirmar 

QUIN PREU TÉ EL CAMPUS?

 

1 Setmana 165 
2 Setmanes 269
3 Setmanes 349
4 Setmanes 419
5 Setmanes 479 

 

QUINS DESCOMPTES HI HA?

5% de dte. pel primer germà.

10% de dte. pel segon germà. 

10 € de dte. per a socis/es del Girona FC i jugadors/es del Futbol Base del CD Blanes de la temporada 25-26. 

*Els descomptes no son acumulatius i s’aplicarà el més elevat. 

Per a més informació segueix-nos a Instagram @gironafccampus o contacta’ns per correu a campus@gironafc.cat 

