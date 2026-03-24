Campus Estiu 2026 - Castell-Platja d'Aro
QUÈ US ENTREGAREM?
Equipació d’entrenament*: Samarreta, pantaló i mitjons.
Welcome pack: Gorra i pilota de platja oficial del Campus del Girona FC.
Diploma de participació.
* L’equipació d’entrenament s’haurà d’anar a recollir a les oficines d’MGC Mutua - Palamós. Els participants que vinguin més d’una setmana, rebran dues unitats de cada peça de roba.
SORTIDES*
Setmana 1 (del 29/06 al 03/07): Piscina**
Setmana 2 (del 06/07 al 10/07): Humor Amarillo.
Setmana 3 (del 13/07 al 17/07): Kaotik World (Salting).
Setmana 4 (del 20/07 al 24/07): Parc Aquàtic.
Setmana 5 (del 27/07 al 31/07): Intercampus.
*Totes les sortides són opcionals i el seu cost no està inclòs dins el preu del Campus. Pels qui no vulguin participar, hi haurà sessió d’entrenament a la seu amb normalitat. Les dates de les activitats poden variar degut a factors externs. Les sortides només van dirigides als jugadors/es inscrits/es en aquella setmana de Campus.
** La sortida a la Piscina, està inclosa en el preu i només és pels/per les participants que assisteixin al Campus en aquella setmana.
INFORMACIÓ PER A LES FAMÍLIES
Formacions virtuals per a famílies.
Presentació del campus Girona FC per part de la Coordinació General.
*Dates i hores per confirmar
QUIN PREU TÉ EL CAMPUS?
|1 Setmana
|175€
|2 Setmanes
|279€
|3 Setmanes
|369€
|4 Setmanes
|449€
|5 Setmanes
|505€
QUINS DESCOMPTES HI HA?
5% de dte. pel primer germà.
10% de dte. pel segon germà.
10€ de dte. per a socis/es del Girona FC i jugadors/eres del Futbol Base del CE Aro de la temporada 25-26.
20% de dte. per a empadronats a Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
*Els descomptes no son acumulatius i s’aplicarà el més elevat.
Per a més informació segueix-nos a Instagram @gironafccampus o contacta’ns per correu a campus@gironafc.cat