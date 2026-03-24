Skip to main content

Campus Estiu 2026 - Castell-Platja d'Aro

Image
Skip to next section
Image

INSTAL·LACIÓ

El Campus es celebra al Camp de Futbol Mpal. de Castell d’Aro, on desenvolupa la seva activitat esportiva el CE Aro.

QUÈ US ENTREGAREM?

Image

Equipació d’entrenament*: Samarreta, pantaló i mitjons.

Image

Welcome pack: Gorra i pilota de platja oficial del Campus del Girona FC. 

Image

Diploma de participació.

* L’equipació d’entrenament s’haurà d’anar a recollir a les oficines d’MGC Mutua - Palamós. Els participants que vinguin més d’una setmanarebran dues unitats de cada peça de roba. 

Image

ACTIVITATS FUTBOLÍSTIQUES

  • Entrenament amb entrenadors de la Girona FC Acadèmia i amb la metodologia pròpia d’alt rendiment.  

  • Estructura professional: coordinador logístic, coordinador esportiu-metodològic, entrenador específic de porters/es, fisioterapeuta i entrenadors/es esportius. 

  • Jocs d’activació.

  • Rondos tècnics i tàctics.

  • Reptes i circuits tècnics.

  • Tasques de finalització.

  • Situacions d’igualtat, superioritat i inferioritat numèrica.  

  • Competicions internes.

  • Entrenament específic per porters/es.

Image

ALTRES ACTIVITATS/SERVEIS

  • Servei de Fisioteràpia. 

  • Jocs multiesportius. 

  • Formació en hàbits i valors esportius. 

  • Sorteig d’obsequis. 

SORTIDES*

Setmana 1 (del 29/06 al 03/07): Piscina** 

Setmana 2 (del 06/07 al 10/07): Humor Amarillo.

Setmana 3 (del 13/07 al 17/07):  Kaotik World (Salting).   

Setmana 4 (del 20/07 al 24/07): Parc Aquàtic.

Setmana 5 (del 27/07 al 31/07): Intercampus.

*Totes les sortides són opcionals i el seu cost no està inclòs dins el preu del Campus. Pels qui no vulguin participar, hi haurà  sessió d’entrenament a la seu amb normalitat. Les dates de les activitats poden variar degut a factors externsLes sortides només van dirigides als jugadors/es inscrits/es en aquella setmana de Campus.  

** La sortida a la Piscina, està inclosa en el preu i només és pels/per les participants que assisteixin al Campus en aquella setmana. 

 

INFORMACIÓ PER A LES FAMÍLIES

Formacions virtuals per a famílies.  

Presentació del campus Girona FC per part de la Coordinació General.

*Dates i hores per confirmar 

QUIN PREU TÉ EL CAMPUS?

 

1 Setmana 175 
2 Setmanes 279
3 Setmanes 369
4 Setmanes 449
5 Setmanes 505 

 

QUINS DESCOMPTES HI HA?

5% de dte. pel primer germà. 

10% de dte. pel segon germà. 

10€ de dte. per a socis/es del Girona FC i jugadors/eres del Futbol Base del CE Aro de la temporada 25-26 

20% de dte. per a empadronats a Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.

*Els descomptes no son acumulatius i s’aplicarà el més elevat. 

Per a més informació segueix-nos a Instagram @gironafccampus o contacta’ns per correu a campus@gironafc.cat 

Skip to next section