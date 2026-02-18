Campus Estiu Girona Fc a Barcelona
|
CAMPUS RESIDENCIAL
|
CAMPUS NO RESIDENCIAL
|
Setmana 1: del 12 al 18 de juliol
Setmana 2: del 19 al 25 de juliol
|
Setmana 1: del 13 al 17 de juliol
Setmana 2: del 20 al 24 de juliol
|
Nascuts/des entre el 2017 i el 2010
|
Nascuts/des entre el 2019 i el 2010
|
De diumenge a les 18:00 h a dissabte a les 13:00 h
|
9:00 h a 16:30 h
(servei d’acollida gratuït des de les 8:30 h)
|
Pensió completa a la Residència de la Salle Bonanova
(esmorzar, dinar, berenar i sopar)
|
Dinar al mateix centre.
|
Entrenament matinal (9:00 h a 12:45 h) i de tardes (17:30 h a 19:00 h) amb professionals i metodologia de la Girona FC Acadèmia.
|
Entrenament matinal (9:00 h a 12:45 h) amb professionals i metodologia de la Girona FC Acadèmia.
|
Entrenament específic de porters/es.
|
Piscina
|
X
|
Equipació d’entrenament oficial: dues samarretes, dos pantalons i dos parells de mitges.
|
Equipació d’entrenament oficial: samarreta, pantalons i mitges.
|
Welcome pack: Gorra, mini pilota oficial del Campus
|
Welcome Pack: Gorra i mini pilota oficial del Campus.
|
Servei de bugaderia (Equipació del Campus).
|
X
|
Informe futbolístic
|
X
|
Diploma de participació oficial
|
Servei de fisioteràpia
|
"Masterclass” teòrica i sessió de videoanàlisi, basades en la metodologia del Girona FC.
|
Futbol “street”
|
X
|
Sortida futbolística setmanal:
Setmana 1 (del 13/07 al 17/07): GIRONA DAY
Setmana 2 (del 20/07 al 24/07): ILLA FANTASIA
|
Sortida cultural per Barcelona Ciutat
|
X
|
Acte d'inauguració i de cloenda pels jugadors i per les jugadores, obert a les famílies.
|
X
|
Sorteig d’obsequis oficials
|
Idiomes oficials: català, castellà i anglès
|
1 setmana: 815€ / 765€*
2 setmanes: 1.580€ / 1.450€*
*Empadronats/des a Catalunya
|
1 setmana: 305 €
2 setmanes: 570 €
|
5% de dte. pel primer germà
10% de dte. pel segon germà
15€ de dte. per als socis/es del Girona FC.
|
5% de dte. pel primer germà
10% de dte. pel segon germà
15 € de dte. per a socis/es del Girona FC
Per a més informació segueix-nos a Instagram @gironafccampus o contacta’ns per correu a campus@gironafc.cat