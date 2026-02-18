Skip to main content

Campus Estiu Girona Fc a Barcelona

Image
Campus Residencial
INSCRIU-TE
Campus NO Residencial
INSCRIU-TE
Image

INSTAL·LACIÓ

El Campus es celebra a Barcelona, concretament a les instal·lacions de la La Salle Bonanova 

 

CAMPUS RESIDENCIAL 

CAMPUS NO RESIDENCIAL 

 

Setmana 1: del 12 al 18 de juliol

Setmana 2: del 19 al 25 de juliol

 

 

Setmana 1: del 13 al 17 de juliol

Setmana 2: del 20 al 24 de juliol

 

Nascuts/des entre el 2017 i el 2010

Nascuts/des entre el 2019 i el 2010

Ddiumenge a les 18:00 h a dissabte a les 13:00 h

9:00 h a 16:30 h

(servei d’acollida gratuït des de les 8:30 h) 

Pensió completa a la Residència de la Salle Bonanova

(esmorzar, dinar, berenar i sopar) 

Dinar al mateix centre. 

Entrenament matinal (9:00 h a 12:45 h) i de tardes (17:30 h a 19:00 h) amb professionals i metodologia de la Girona FC Acadèmia.

Entrenament matinal (9:00 h a 12:45 h) amb professionals i metodologia de la Girona FC Acadèmia. 

Entrenament específic de porters/es. 

Piscina 

X 

Equipació d’entrenament oficial: dues samarretesdos pantalons i dos parells de mitges.

Equipació d’entrenament oficial: samarreta, pantalons i mitges.

Welcome pack: Gorramini pilota oficial del Campus
i Pilota Puma del Girona FC.

Welcome Pack: Gorra i mini pilota oficial del Campus.

 Servei de bugaderia (Equipació del Campus). 

X 

Informe futbolístic 

X 

Diploma de participació oficial 

Servei de fisioteràpia 

"Masterclass trica i sessió de videoanàlisi, basades en la metodologia del Girona FC.

Futbol “street 

X 

Sortida futbolística setmanal:

Setmana 1 (del 13/07 al 17/07): GIRONA DAY

Setmana 2 (del 20/07 al 24/07): ILLA FANTASIA

Sortida cultural per Barcelona Ciutat 

X 

Acte d'inauguració i de cloenda pels jugadors i per les jugadores, obert a les famílies. 

X 

Sorteig d’obsequis oficials 

Idiomes oficials: català, castellà i anglès 

 

1 setmana: 815 / 765€* 

2 setmanes: 1.580 / 1.450€*

*Empadronats/des a Catalunya 

 

1 setmana: 305  

2 setmanes: 570  

5% de dte. pel primer germà 

10% de dte. pel segon germà 

15€ de dte. per als socis/es del Girona FC. 

5% de dte. pel primer germà 

10% de dte. pel segon germà 

15 € de dte. per a socis/es del Girona FC 

 

Image

CAMPUS RESIDENCIAL

Nascuts/des entre el 2017 i el 2010

Dates 

  • Setmana 1: del diumenge 12 de juliol al dissabte 18 de juliol.
  • Setmana 2: del diumenge 19 de juliol al dissabte 25 de juliol. 

Què inclou?  

  • Allotjament amb pensió completa, a la residència de La Salle Bonanova (dins el mateix recinte): 4 àpats al dia; esmorzar, dinar, berenar i sopar.
  • Entrenament matinal (9:00 h a 12:45 h) i de tardes (17:30 h a 19:00 h) amb professionals de la Girona FC Acadèmia i amb la nostra metodologia d’alt rendiment.
  • Entrenament específic de porters/es.
  • Piscina pròpia del centre.
  • Sortida futbolística setmanal* 

Setmana 1 (del 13/07 al 17/07): GIRONA DAY. Entrenament a les instal·lacions de la Girona FC Acadèmia i Tour per l’Estadi de Montilivi.

Setmana 2 (del 20/07 al 24/07): ILLA FANTASIA. Parc aquàtic proper a Barcelona.  

*Les sortides de la Setmana només van dirigides als jugadors/es inscrits/es en aquella setmana de Campus. 

  • Sortida extrafutbolística setmanal: Excursió turística per la ciutat de Barcelona.
  • Servei de fisioteràpia.
  • Futbol “street (al mateix centre).
  • Masterclass trica i sessió de videoanàlisi, basades en la metodologia del Girona FC. 
  • Sorteig d’obsequis oficials.
  • Servei de bugaderia (Equipació del Campus).
  • Acta d'inauguració i de cloenda pels jugadors i per les jugadores, obert a les famílies.
  • Idiomes oficials: català, castellà i anglès.  

Què entregarem? 

  • Equipació d’entrenament oficial*: dues samarretes, dos pantalons i dos parells de mitges.
  • Welcome pack: Gorra, mini pilota oficial del Campus i Pilota Puma del Girona FC. 
  • Diploma de participació oficial.
  • Informe futbolístic.

* L’equipació d’entrenament se'ls entregarà durant l’acte d'inauguració 

Image

CAMPUS NO RESIDENCIAL

Nascuts/des entre el 2019 i el 2010

Dates 

  • Setmana 1: del 13 al 17 de juliol.
  • Setmana 2: del 20 al 24 de juliol.
  • Setmana 1+2: del 13 al 24 de juliol. 

Horari: de 9:00 h a 16:30 h 

  • Dinar inclòs.
  • Servei d’acollida matinal gratuït, a partir de les 8:30 h. 

Què inclou? 

  • Entrenament matinal (9:00 h a 12:45 h) amb professionals de la Girona FC Acadèmia i amb la nostra metodologia d’alt rendiment.
  • Entrenament específic de porters/es.
  • Dinar al mateix centre.
  • Sortida futbolística setmanal*: 

Setmana 1 (del 13/07 al 17/07): GIRONA DAY. Entrenament a les instal·lacions de la Girona FC Acadèmia i Tour per l’Estadi de Montilivi.

Setmana 2 (del 20/07 al 24/07): ILLA FANTASIA. Parc aquàtic proper a Barcelona.

* Les sortides de la Setmana només van dirigides als jugadors/es inscrits/es en aquella setmana de Campus. 

** L'excursió Illa Fantasia és opcional; el cost no està inclòs en la quota del Campus. Per a aquells que no vulguin participar-hi, es durà a terme una sessió de formació regular a les instal·lacions com és habitual. És exclusiva per els/les participants a la setmana 2. Les dates de les activitats poden variar a causa de factors externs. 

  • Servei de fisioteràpia.
  • Masterclass trica i sessió de videoanàlisi, basades en la metodologia del Girona FC.
  • Sorteig d’obsequis oficials.
  • Idiomes oficials: català, castellà i anglès. 

Què entregarem? 

  • Equipació d’entrenament oficial*: samarreta, pantalons i mitges.
  • Welcome pack: Gorra i mini pilota oficial del Campus Girona FC.
  • Diploma de participació oficial.  

* Els participants que vinguin les dues setmanes, rebran dues unitats de cada peça de roba.

Image

ACTIVITATS FUTBOLÍSTIQUES

  • Jocs d’activació.
  • Rondos tècnics i tàctics.
  • Reptes i circuits tècnics.
  • Tasques de finalització.
  • Situacions d’igualtat, superioritat i inferioritat numèrica.
  • Competicions internes.
  • Entrenament específic per porters/es. 

 

QUIN PREU TÉ EL CAMPUS?

 

RESIDENCIAL  
1 setmana 815€ / 765€*  
2 setmanes 1.580€ / 1.450€*  

 

* Empadronats/des a Catalunya.

 

NO RESIDENCIAL  
1 setmana 305€   
2 setmanes 570€   

QUINS DESCOMPTES HI HA?* 

5% de dte. pel primer germà 

10% de dte. pel segon germà 

15€ de descompte per als socis/es del Girona FC. 

*Els descomptes no són acumulatius i s’aplicarà el més elevat. 

Per a més informació segueix-nos a Instagram @gironafccampus o contacta’ns per correu a campus@gironafc.cat 

Skip to next section
Stage Residencial
INSCRIU-TE
Campus NO Residencial
INSCRIU-TE