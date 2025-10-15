Campus Nadal 2025 - Barcelona
QUÈ US ENTREGAREM?
***L’equipació d’entrenament s’haurà d’anar a recollir a les oficines d’MGC Mutua - Barcelona (Carrer de Tuset, 5-11, Sarrià-Sant Gervasi, 08006 Barcelona).
HORARI
Dues opcions
9:00 h a 13:00 h: Dinar NO inclòs.
9:00 h a 15:00 h: Dinar inclòs**
*Servei d’acollida matinal i de tardes, gratuït, a partir de les 8:30 h i fins les 15:30h.
**El servei de dinar es selecciona per setmanes; és a dir dinar setmana 1, 2 o campus complet. NO és possible seleccionar el servei de dinar per dies.
SORTIDA*
Setmana 2 (del 29/12 al 02/01): Jornada de portes obertes del primer equip del Girona FC a l’Estadi de Montilivi.
*La sortida és opcional i el seu cost no està inclòs dins el preu del Campus. Pels qui no vulguin participar, hi haurà sessió d’entrenament a la seu amb normalitat. La sortida és oberta a qualsevol jugador/a que hagi participat al Campus de Nadal en qualsevol de les dues setmanes.
QUIN PREU TÉ EL CAMPUS?
|Setmana 1 (22, 23 i 24 de desembre):
|Campus (9 a 13:00h):
|110€
|Campus + Dinar (9 a 15:00h):
|153,50€
|Setmana 2 (29, 30, 31 de desembre i 2 de gener):
|Campus (9 a 13:00h):
|130€
|Campus + Dinar (9 a 15:00h):
|188€
|Setmana 1+2 (del 22 de desembre al 2 de gener):
|Campus (9 a 13:00h):
|230€
|Campus + Dinar (9 a 15:00h):
|329€
QUINS DESCOMPTES HI HA*?
-
5% de dte. pel primer germà
-
10% de dte. pel segon germà
-
10€ de dte. per a socis/es del Girona FC que s’inscriguin al campus complet.
-
Descompte per a la compra de dues entrades pel Girona FC vs. Osasuna (11/01/2026, data i hora pendent de confirmació).
*Els descomptes no son acumulatius i s’aplicarà el més elevat.
Per a més informació segueix-nos a Instagram @gironafccampus o contacta’ns per correu a campus@gironafc.cat