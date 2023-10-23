Skip to main content

Campus Nadal 2025 - Castell-Platja D'Aro

Image
Image

INSTAL·LACIÓ

El Campus es celebra al Camp de Futbol Mpal. de Castell d’Aro, on desenvolupa la seva activitat esportiva l’Aro CE.

QUÈ US ENTREGAREM?

Image

*L’equipació d’entrenament s’haurà d’anar a recollir a les oficines d’MGC Mutua - Palamós 

Image
Image

ACTIVITATS FUTBOLÍSTIQUES

  • Entrenament amb entrenadors de la Girona FC Acadèmia i amb la metodologia pròpia d’alt rendiment.  

  • Estructura professional: coordinador logístic, coordinador esportiu-metodològic, entrenador específic de porters/es, fisioterapeuta i entrenadors/es esportius. 

  • Jocs d’activació 

  • Rondos tècnics i tàctics 

  • Reptes i circuits tècnics 

  • Tasques de finalització  

  • Situacions d’igualtat, superioritat i inferioritat numèrica.  

  • Competicions internes 

  • Entrenament específic per porters/es 

Image

ALTRES ACTIVITATS

  • Servei de fisioteràpia
  • Formació en hàbits i valors esportius 
  • Sorteig d’obsequis 

QUIN PREU TÉ EL CAMPUS?

 

Setmana 1 (22, 23 i 24 de desembre): 100 
Setmana 2 (29, 30, 31 de desembre i 2 de gener):  125
Setmana 1+2 (del 22 de desembre al 2 de gener):  220

 

SORTIDA*

Setmana 2 (del 29/12 al 02/01): Jornada de portes obertes del primer equip del Girona FC a l’Estadi de Montilivi 

*La sortida és opcional i el seu cost no està inclòs dins el preu del Campus. Pels qui no vulguin participar, hi haurà  sessió d’entrenament a la seu amb normalitat. La sortida és oberta a qualsevol jugador/a que hagi participat al Campus de Nadal en qualsevol de les dues setmanes. 

 

QUINS DESCOMPTES HI HA?

  •  5% de dte. pel primer germà 

  • 10% de dte. pel segon germà 

  • 10€ de dte. per a socis/es del Girona FC i jugadors/eres del Futbol Base del CE Aro de la temporada 25-26 que s’inscriguin al campus complet.  

  • 20% de dte. per a empadronats a Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró 

  • Descompte per a la compra de dues entrades pel Girona FC vs. Osasuna (11/01/2026, data i hora pendent de confirmació). 

*Els descomptes no son acumulatius i s’aplicarà el més elevat. 

Per a més informació segueix-nos a Instagram @gironafccampus o contacta’ns per correu a campus@gironafc.cat 

 

CAMPUS NADAL 2025 CASTELL-PLATJA D'ARO
INSCRIU-TE ARA
Skip to next section