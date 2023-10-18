Campus Nadal 2025 - Girona
QUÈ US ENTREGAREM?
*L’equipació d’entrenament s’haurà d’anar a recollir a les oficines d’MGC Mutua - Girona.
QUIN PREU TÉ EL CAMPUS?
|Setmana 1 (23, 24 i 27 de desembre)
|100€
|Setmana 2 (30-31 de desembre, 2-3 de gener)
|125€
|Setmana 1+2 (del 23 de desembre al 3 de gener)
|220€
QUINS DESCOMPTES HI HA?
-
5% de dte. pel primer germà.
-
10% de dte. pel segon germà.
-
10€ de dte. per a socis/es del Girona FC i jugadors/es del Futbol Base del Girona FC de la temporada 24-25 que s’inscriguin al campus complet.
-
Descompte per a la compra de dues entrades pel Girona FC vs. Real Valladolid CF.
*Els descomptes no son acumulatius i s’aplicarà el més elevat.
CAMPUS NADAL 2024 GIRONAINSCRIU-TE ARA