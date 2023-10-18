Skip to main content

Campus Nadal 2025 - Girona

Image
Image

INSTAL·LACIÓ

El Campus se celebra al Camp de Futbol Mpal. Torres de Palau, les instal·lacions on entrena i disputa els seus partits la majoria d’equips de la Girona FC Acadèmia.

QUÈ US ENTREGAREM?

Image
Image

*L’equipació d’entrenament s’haurà d’anar a recollir a les oficines d’MGC Mutua - Girona.  

Image
Image

ACTIVITATS FUTBOLÍSTIQUES

  • Jocs d’activació 
  • Rondos tècnics i tàctics 
  • Reptes i circuits tècnics
  • Tasques de finalització
  • Situacions d’igualtat, superioritat i inferioritat numèrica.
  • Competicions internes
  • Entrenament específic per porters/es
Image

ALTRES ACTIVITATS

  • Servei de fisioteràpia
  • Formació en hàbits i valors esportius 
  • Sorteig d’obsequis 

QUIN PREU TÉ EL CAMPUS?

 

Setmana 1 (23, 24 i 27 de desembre) 100 
Setmana 2 (30-31 de desembre, 2-3 de gener) 125€
Setmana 1+2 (del 23 de desembre al 3 de gener) 220€

 

QUINS DESCOMPTES HI HA?

  • 5% de dte. pel primer germà. 

  • 10% de dte. pel segon germà. 

  • 10€ de dte. per a socis/es del Girona FC i jugadors/es del Futbol Base del Girona FC de la temporada 24-25 que s’inscriguin al campus complet. 

  • Descompte per a la compra de dues entrades pel Girona FC vs. Real Valladolid CF.  

*Els descomptes no son acumulatius i s’aplicarà el més elevat. 

 

CAMPUS NADAL 2024 GIRONA
INSCRIU-TE ARA
Skip to next section