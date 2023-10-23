Skip to main content

Campus Nadal 2025 - Hostalric

INSTAL·LACIÓ

El Campus es celebra al Camp de Futbol Mpal. d'Hostalric, les instal·lacions on desenvolupa la seva activitat esportiva l’Atlètic Club Hostalric.  

QUÈ US ENTREGAREM?

ACTIVITATS FUTBOLÍSTIQUES

  • Entrenament amb entrenadors de la Girona FC Acadèmia i amb la metodologia pròpia d’alt rendiment.  

  • Estructura professional: coordinador logístic, coordinador esportiu-metodològic, entrenador específic de porters/es, fisioterapeuta i entrenadors/es esportius. 

  • Jocs d’activació 

  • Rondos tècnics i tàctics 

  • Reptes i circuits tècnics 

  • Tasques de finalització  

  • Situacions d’igualtat, superioritat i inferioritat numèrica.  

  • Competicions internes 

  • Entrenament específic per porters/es 

ALTRES ACTIVITATS

  • Servei de fisioteràpia. 

  • Formació en hàbits i valors esportius. 

  • Sorteig d’obsequis. 

QUIN PREU TÉ EL CAMPUS?

 

Setmana 1 (23, 24 i 27 de desembre): 95€ 
Setmana 2 (29, 30, 31 de desembre i 2 de gener): 115
Setmana 1+2 (del 22 de desembre al 2 de gener): 205

 

SORTIDA* 

Setmana 2 (del 29/12 al 02/01): Jornada de portes obertes del primer equip del Girona FC a l’Estadi de Montilivi. 

*La sortida és opcional i el seu cost no està inclòs dins el preu del Campus. Pels qui no vulguin participar, hi haurà  sessió d’entrenament a la seu amb normalitat. La sortida és oberta a qualsevol jugador/a que hagi participat al Campus de Nadal en qualsevol de les dues setmanes. 

 

QUINS DESCOMPTES HI HA? 

  • 5% de dte. pel primer germà 

  • 10% de dte. pel segon germà 

  • 10 € de dte. per a socis/es del Girona FC i jugadors/es del Futbol Base de l’At. C. Hostalric de la temporada 25-26 que s'inscriguin al campus complet.   

  • Descompte per a la compra de dues entrades pel Girona FC vs. Osasuna (11/01/2026, data i hora pendent de confirmació). 

*Els descomptes no son acumulatius i s’aplicarà el més elevat. 

Per a més informació segueix-nos a Instagram @gironafccampus o contacta’ns per correu a campus@gironafc.cat 

CAMPUS NADAL 2025 Hostalric
INSCRIU-TE ARA
