Skip to main content

Campus Nadal 2025 - Santa Eugènia

Image
Image

INSTAL·LACIÓ

El Campus es celebra a Camp Municipal de Santa Eugènia de Berga , on desenvolupa la seva activitat esportiva el J.E. Santa Eugènia i la BCN PRO Soccer.

QUÈ US ENTREGAREM?

Image

*L’equipació d’entrenament s’haurà d’anar a recollir a les oficines d’MGC Mutua – Vic.   

Image
Image

ACTIVITATS FUTBOLÍSTIQUES

  • Entrenament amb entrenadors de la Girona FC Acadèmia i amb la metodologia pròpia d’alt rendiment.  

  • Estructura professional: coordinador logístic, coordinador esportiu-metodològic, entrenador específic de porters/es, fisioterapeuta i entrenadors/es esportius. 

  • Jocs d’activació 

  • Rondos tècnics i tàctics 

  • Reptes i circuits tècnics 

  • Tasques de finalització  

  • Situacions d’igualtat, superioritat i inferioritat numèrica.  

  • Competicions internes 

  • Entrenament específic per porters/es 

Image

ALTRES ACTIVITATS

  • Servei de fisioteràpia
  • Formació en hàbits i valors esportius 
  • Sorteig d’obsequis 

QUIN PREU TÉ EL CAMPUS?

 

Setmana 1 (22, 23 i 24 de desembre):

 95 
Setmana 2 (29, 30, 31 de desembre i 2 de gener): 115
Setmana 1+2 (del 23 de desembre al 3 de gener): 205

 

SORTIDA*

Setmana 2 (del 29/12 al 02/01): Jornada de portes obertes del primer equip del Girona FC a l’Estadi de Montilivi 

*La sortida és opcional i el seu cost no està inclòs dins el preu del Campus. Pels qui no vulguin participar, hi haurà  sessió d’entrenament a la seu amb normalitat. La sortida és oberta a qualsevol jugador/a que hagi participat al Campus de Nadal en qualsevol de les dues setmanes. 

 

QUINS DESCOMPTES HI HA?

  •  5% de dte. pel primer germà 

  • 10% de dte. pel segon germà 

  • 10€ de dte. per a socis/es del Girona FC i jugadors/es del J.E. Santa Eugènia i de la BCN PRO SOCCER de la temporada 25-26 que s’inscriguin al campus complet. 

  • Descompte per a la compra de dues entrades pel Girona FC vs. Osasuna (11/01/2026, data i hora pendent de confirmació). 

*Els descomptes no son acumulatius i s’aplicarà el més elevat. 

Per a més informació segueix-nos a Instagram @gironafccampus o contacta’ns per correu a campus@gironafc.cat 

 

CAMPUS NADAL 2025 SANTA EUGÈNIA
INSCRIU-TE ARA
Skip to next section