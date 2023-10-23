Campus Nadal 2025 - Santa Eugènia
QUÈ US ENTREGAREM?
*L’equipació d’entrenament s’haurà d’anar a recollir a les oficines d’MGC Mutua – Vic.
QUIN PREU TÉ EL CAMPUS?
|
Setmana 1 (22, 23 i 24 de desembre):
|95€
|Setmana 2 (29, 30, 31 de desembre i 2 de gener):
|115€
|Setmana 1+2 (del 23 de desembre al 3 de gener):
|205€
SORTIDA*
Setmana 2 (del 29/12 al 02/01): Jornada de portes obertes del primer equip del Girona FC a l’Estadi de Montilivi.
*La sortida és opcional i el seu cost no està inclòs dins el preu del Campus. Pels qui no vulguin participar, hi haurà sessió d’entrenament a la seu amb normalitat. La sortida és oberta a qualsevol jugador/a que hagi participat al Campus de Nadal en qualsevol de les dues setmanes.
QUINS DESCOMPTES HI HA?
- 5% de dte. pel primer germà
-
10% de dte. pel segon germà
-
10€ de dte. per a socis/es del Girona FC i jugadors/es del J.E. Santa Eugènia i de la BCN PRO SOCCER de la temporada 25-26 que s’inscriguin al campus complet.
-
Descompte per a la compra de dues entrades pel Girona FC vs. Osasuna (11/01/2026, data i hora pendent de confirmació).
*Els descomptes no son acumulatius i s’aplicarà el més elevat.
Per a més informació segueix-nos a Instagram @gironafccampus o contacta’ns per correu a campus@gironafc.cat