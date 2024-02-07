Skip to main content

Campus Setmana Santa 2026 - Girona

INSTAL·LACIÓ

El Campus es celebra al Camp de Futbol Mpal. Torres de Palau, les instal·lacions on entrena i disputa els seus partits la majoria d’equips de la Girona FC Acadèmia. 

QUÈ US ENTREGAREM?

  • Equipació d’entrenamentsamarreta, pantaló i mitjons.  

  • Diplomde participació

*L'equipació d'entrenament s'haurà d'anar a recollir a les oficines d'MGC Mútua - Girona. 

ACTIVITATS FUTBOLÍSTIQUES

  • Entrenament amb entrenadors de la Girona FC Acadèmia i amb la metodologia pròpia d’alt rendiment.

  • Estructura professional: coordinador logístic, coordinador esportiu-metodològic, entrenador específic de porters/es, fisioterapeuta i entrenadors/es esportius. 

  • Jocs d’activació

  • Rondos tècnics i tàctics. 

  • Reptes i circuits tècnics. 

  • Tasques de finalització.  

  • Situacions d’igualtat, superioritat i inferioritat numèrica.  

  • Competicions internes.

  • Entrenament específic per porters/es. 

 

ALTRES ACTIVITATS

  • Servei de fisioteràpia. 

  • Formació en hàbits i valors esportius.

  • Sorteig d’obsequis.

QUIN PREU TÉ EL CAMPUS?

 

Del 30 de març al 2 d’abril del 2026 150 

 

QUINS DESCOMPTES HI HA?

5de dte. pel primer germà. 

10de dte. pel segon germà.

10€ de dte. per a socis/es del Girona FC i jugadors/es del Futbol Base del Girona FC de la temporada 25-26 

*Els descomptes no son acumulatius i s’aplicarà el més elevat. 

Per a més informació segueix-nos a Instagram @gironafccampus o contactans per correu a campus@gironafc.cat 

