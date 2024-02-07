Skip to main content

Campus Setmana Santa 2026 - Vilamalla

INSTAL·LACIÓ

El Campus es celebra al Camp de Futbol Mpal. de Vilamalla, on desenvolupa la seva activitat esportiva el FC Vilamalla. 

QUÈ US ENTREGAREM?

  • Equipació d’entrenament: samarreta, pantaló i mitjons  

  • Diploma de participació.

*L'equipació d'entrenament s'haurà d'anar a recollir a les oficines d'MGC Mútua - Figueres. 

ACTIVITATS FUTBOLÍSTIQUES

  • Entrenament amb entrenadors de la Girona FC Acadèmia i amb la metodologia pròpia d’alt rendiment.  

  • Estructura professional: coordinador logístic, coordinador esportiu-metodològic, entrenador específic de porters/es, fisioterapeuta i entrenadors/es esportius. 

  • Jocs d’activació 

  • Rondos tècnics i tàctics 

  • Reptes i circuits tècnics 

  • Tasques de finalització  

  • Situacions d’igualtat, superioritat i inferioritat numèrica.  

  • Competicions internes 

  • Entrenament específic per porters/es 

ALTRES ACTIVITATS

  • Servei de fisioteràpia.  

  • Formació en hàbits i valors esportius.

  • Sorteig d'obsequis.

QUIN PREU TÉ EL CAMPUS?

 

Del 30 de març al 2 d'abril del 2026 150 

 

QUINS DESCOMPTES HI HA?

5de dte. pel primer germà. 

10de dte. pel segon germà.

10€ de dte. per a socis/es del Girona FC i jugadors/es del Futbol Base del Girona FC de la temporada 25-26.

30% de dte. per a empadronats a Vilamalla. 

*Els descomptes no son acumulatius i s’aplicarà el més elevat. 

Per a més informació segueix-nos a Instagram @gironafccampus o contactans per correu a campus@gironafc.cat 

