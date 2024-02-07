Campus Setmana Santa 2026 - Vilamalla
QUÈ US ENTREGAREM?
-
Equipació d’entrenament: samarreta, pantaló i mitjons
-
Diploma de participació.
*L'equipació d'entrenament s'haurà d'anar a recollir a les oficines d'MGC Mútua - Figueres.
QUIN PREU TÉ EL CAMPUS?
|Del 30 de març al 2 d'abril del 2026
|150€
QUINS DESCOMPTES HI HA?
5% de dte. pel primer germà.
10% de dte. pel segon germà.
10€ de dte. per a socis/es del Girona FC i jugadors/es del Futbol Base del Girona FC de la temporada 25-26.
30% de dte. per a empadronats a Vilamalla.
*Els descomptes no son acumulatius i s’aplicarà el més elevat.
Per a més informació segueix-nos a Instagram @gironafccampus o contacta’ns per correu a campus@gironafc.cat