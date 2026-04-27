Amb la campanya Cap Gos Fora de Joc, el Girona uneix esforços amb la Fundació Anxova Peluda, una entitat sense ànim de lucre de l’Escala que treballa cada dia per donar una segona oportunitat a gossos abandonats, maltractats o en situació de risc.
La Fundació Anxova Peluda opera principalment amb capital privat i no gaudeix de subvencions públiques. Per això, les aportacions voluntàries de totes i tots són imprescindibles per poder continuar salvant vides.
A través d’aquesta iniciativa, volem donar visibilitat als 12 gossos que actualment busquen una família dins de la campanya amb el Girona i facilitar totes les maneres que té l’afició de sumar-se a la causa.
Donació puntual
Una aportació puntual pot marcar una gran diferència. Les donacions serveixen per cobrir despeses veterinàries, alimentació, medicació, esterilitzacions, urgències i manutenció dels gossos rescatats.
Podeu fer els vostres donatius a través de diverses vies:
BIZUM
al 13768 (donatiu a ONG)
TARGETA
A través de la web:
https://botiga.anxovapeluda.com/ca/9-donatius
TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA
Número de compte:
ES29 2100 0034 6202 0062 1872
Teaming
Fer-se Teaming és una manera fàcil i constant d’ajudar: només 1 € al mes.
Aquesta petita aportació mensual ajuda a garantir estabilitat econòmica per afrontar tractaments veterinaris, alimentació, rescats i acollides. Tot suma, i molt.
Família d’acollida
Ser família d’acollida significa tenir un gos a casa mentre li busquem una família definitiva.
Com que la Fundació no disposa de refugi propi, aquesta ajuda és essencial per poder continuar rescatant animals. La protectora es fa càrrec de totes les despeses, i tu només l’has de cuidar, donar-li estabilitat, afecte i una llar temporal.
És una ajuda temporal, però amb un impacte enorme.
Si vols ser família d’acollida, envia un correu a:
anxovapeluda@gmail.com