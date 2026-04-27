Amb la campanya Cap Gos Fora de Joc, el Girona uneix esforços amb la Fundació Anxova Peluda, una entitat sense ànim de lucre de l’Escala que treballa cada dia per donar una segona oportunitat a gossos abandonats, maltractats o en situació de risc.

La Fundació Anxova Peluda opera principalment amb capital privat i no gaudeix de subvencions públiques. Per això, les aportacions voluntàries de totes i tots són imprescindibles per poder continuar salvant vides.

A través d’aquesta iniciativa, volem donar visibilitat als 12 gossos que actualment busquen una família dins de la campanya amb el Girona i facilitar totes les maneres que té l’afició de sumar-se a la causa.

Donació puntual

Una aportació puntual pot marcar una gran diferència. Les donacions serveixen per cobrir despeses veterinàries, alimentació, medicació, esterilitzacions, urgències i manutenció dels gossos rescatats.

Podeu fer els vostres donatius a través de diverses vies:

BIZUM
al 13768 (donatiu a ONG)

TARGETA
A través de la web:
https://botiga.anxovapeluda.com/ca/9-donatius

TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA
Número de compte:
ES29 2100 0034 6202 0062 1872

Teaming

Fer-se Teaming és una manera fàcil i constant d’ajudar: només 1 € al mes.

Aquesta petita aportació mensual ajuda a garantir estabilitat econòmica per afrontar tractaments veterinaris, alimentació, rescats i acollides. Tot suma, i molt.

 

Fes-te Teaming
Família d’acollida

Ser família d’acollida significa tenir un gos a casa mentre li busquem una família definitiva.

Com que la Fundació no disposa de refugi propi, aquesta ajuda és essencial per poder continuar rescatant animals. La protectora es fa càrrec de totes les despeses, i tu només l’has de cuidar, donar-li estabilitat, afecte i una llar temporal.

És una ajuda temporal, però amb un impacte enorme.

Si vols ser família d’acollida, envia un correu a:
anxovapeluda@gmail.com

Adopció

Adoptar és donar una segona oportunitat i canviar una vida per sempre.

Dins la campanya Cap Gos Fora de Joc, hi ha 12 gossos que formen part de la iniciativa amb el Girona i que actualment busquen una família. Però darrere d’aquesta campanya n’hi ha molts més: molts altres gossos també esperen una oportunitat, una llar i algú que decideixi fer-los un lloc per sempre.

Cada adopció responsable transforma completament el futur d’un animal que només necessita una oportunitat i, alhora, permet que la Fundació pugui continuar rescatant-ne d’altres.

Pots veure tots els gossos que busquen família al seu Instagram:
@anxovapeluda

També pots iniciar el procés d’adopció enviant un correu a:
anxovapeluda@gmail.com

Cap gos fora de joc. Cap ajuda és petita.

Cada euro, cada difusió, cada llar d’acollida i cada adopció compten.

Entre tots podem aconseguir que cap gos es quedi sense oportunitat, sense cures i sense una família. L’afició del Girona sempre ha demostrat que sap estar al costat de qui més ho necessita. Ara, també podem fer-ho per ells.

Perquè quan juguem junts, ningú queda fora de joc.

