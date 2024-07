Diego Gigliani va unir-se al City Football Group al gener de 2013 i actualment lidera el projecte dels Clubs Emergents del CIty Football Group, que inclou tant la gestió del Girona FC a Espanya, Montevideo City Torque FC a l'Uruguai, Yokohama Marinos FC al Japó i Lommel SK, a Bèlgica, com l'avaluació de nous potencials clubs per a unir-se al grup. Diego pertany a la Junta Directiva d'aquests clubs i treballa en estreta col·laboració amb el CEO i el Director Esportiu local de cada club per complir amb tots els objectius comercials i esportius. Abans d'això, Diego va passar 5 anys executant les activitats de mitjans i innovació de CFG a tot el món, que van incloure àrees com els drets dels mitjans, l'estratègia digital, la creació de contingut, el desenvolupament de nous productes i la innovació en tot el club. Mentre exercia aquest paper, Diego va ser nominat a “Líders menors de 40 anys” guanyant la màxima distinció en el camp digital i va ser nomenat Top 20 Innovator per SportTechie.

Abans d'unir-se a City Football Group, Diego va passar 13 anys com a consultor de gestió assessorant empreses de primer nivell i noves empreses en decisions estratègiques, de màrqueting i financeres. El seu paper més recent va ser com a Soci de la pràctica de Comunicacions, Mitjans i Tecnologia d'Oliver Wyman a Nova York.

Vicepresident del Consell d’Administració del Girona FC des de el 22 de desembre de 2017.