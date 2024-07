LALIGA FC PRO arrenca el cap de setmana del 17 i 18 de febrer amb la fase de grups, on estem emparellats al Grup G amb Alavés, Racing de Santander i Albacete. Aquest mateix cap de setmana es disputen els partits d’anada. El 3 i 4 de març es disputen els partits de tornada. El campió de grup es classifica directament a la Fase Final i a la Copa, i el segon i el tercer es classifiquen per a la Copa. Aquesta, es disputa el 13 d’abril a Donosti, i el 27 d’abril la Fase Final a l’estadi del RCD Espanyol. Els dos finalistes de la competició es classifiquen per a la eChampions i el Mundial, i el tercer i el quart per a la eChampions.

