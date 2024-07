Entrades Infantils

Els Socis Infantils sense abonament poden sol·licitar entrades gratuïtes per als partits que es juguen a Montilivi. En aquesta pàgina haureu d’entrar les dades del Soci Infantil així com les del pare/mare o tutor legal que acompanyarà i recollirà l’entrada el dia de partit.

48 hores abans del partit es confirmarà l’entrada per a l’infant i s’indicarà quin és el procediment de recollida de l’entrada a taquilles, però serà imprescindible que el Soci Infantil i l’adult acompanyant estiguin presents en el moment de la recollida.

El Club té un aforament limitat per a aquestes entrades en cada zona de l’estadi i per tant no es pot assegurar que totes les peticions siguin aprovades. Per a qualsevol dubte o incidència podeu contactar amb socis@gironafc.cat