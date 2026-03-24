Campus Estiu 2026

FECHAS Y HORARIOS DEL CAMPUS DE VERANO 2026

GIRONA, BLANES, PLATJA D’ARO, VILAMALLA

Del 29 de junio al 31 de julio, de lunes a viernes de 9:00 h a 13:00 h

Servicio de acogida gratuito de 08:30 h a 09:00 h y de 13:00 h a 13:30 h

HOSTALRIC

Del 29 de junio al 10 de julio, de lunes a viernes de 9:00 h a 13:00 h

Servicio de acogida gratuito de 08:30 h a 09:00 h y de 13:00 h a 13:30 h

BARCELONA

No residencial: Del 13 al 24 de julio, de lunes a viernes de 9:00 h a 16:30 h

Servicio de acogida gratuito de 08:30 h a 09:00 h y de 16:30 h a 17:00 h