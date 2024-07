Política de cookies

Las "cookies" son pequeños archivos de texto que se almacenan en el ordenador del usuario cuando visita sitios web. Su utilización es muy útil para que estos sitios funcionen de una manera más eficiente: por ejemplo, si un usuario selecciona su idioma preferido en la "home", el sitio web recordará esta preferencia y el usuario podrá continuar navegando por el sitio web en el idioma elegido.

Las cookies pueden dividirse entre "cookie de origen" y "cookie de terceros":

"cookie de origen": creada por el responsable del tratamiento de datos que opera el Sitio Web, en el presente caso GIRONA FC como titular del sitio web www.gironafc.cat."cookie de terceros": creada por responsables del tratamiento de datos que no operan el sitio web visitado por el usuario, es decir, terceras empresas ajenas a GIRONA FC.

El Sitio Web de GIRONA FC utiliza las siguientes "cookies":

Lista de cookiesUna cookie es un fragmento pequeño de datos (archivos de texto) que un sitio web, cuando es visitado por un usuario, le pregunta a su navegador para almacenarse en su dispositivo y así recordar información acerca de usted, como por ejemplo la preferencia de idioma o su información para iniciar sesión. Estas cookies son establecidas por nosotros, y se llaman cookies de primeras partes. También usamos cookies de terceras partes (que son cookies de un dominio diferente al dominio del sitio web que está visitando) para nuestros estudios de anuncios y marketing. Específicamente, usamos las cookies y otras tecnologías de seguimiento para los siguientes propósitos:Cookies estrictamente necesarias

Estas cookies son necesarias para que el sitio web funcione y no se pueden desactivar en nuestros sistemas. Usualmente están configuradas para responder a acciones hechas por usted para recibir servicios, tales como ajustar sus preferencias de privacidad, iniciar sesión en el sitio, o llenar formularios. Usted puede configurar su navegador para bloquear o alertar la presencia de estas cookies, pero algunas partes del sitio web no funcionarán. Estas cookies no guardan ninguna información personal identificable.