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Campus Estiu 2026 - Castell-Platja d'Aro

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INSTALACIÓN

El Campus se celebra en el Camp de Futbol Mpal. de Castell d’Aro, dónde desarrolla su actividad deportiva el CE Aro.

¿QUÉ OS ENTREGAREMOS?

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Equipación de entrenamiento*: Camiseta, pantalón y calcetines. 

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Welcome pack: Gorra y balón de playa oficial del Campus Girona FC.  

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Diploma de participación.

* La equipación de entrenamiento se deberá recoger en las oficinas de MGC Mutua - PalamósLos participantes que vengan más de una semana recibirán dos unidades de cada prenda de ropa.

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ACTIVITADES FUTBOLÍSTICAS

  • Entrenamiento con entrenadores de la Girona FC Academy y con la metodología propia de alto rendimiento. 

  • Estructura profesional: coordinador logístico, coordinador deportivo-metodológico, entrenador específico de porteros/as, fisioterapeuta y entrenadores/as deportivos. 

  • Juegos de activación. 

  • Rondos técnicos y tácticos. 

  • Retos y circuitos técnicos. 

  • Tareas de finalización.  

  • Situaciones de igualdad, superioridad e inferioridad numérica.  

  • Competiciones internas. 

  • Entrenamiento específico para porteros/as.

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OTRAS ACTIVIDADES/SERVICIOS

  • Servicio de Fisioterapia. 

  • Juegos mutideportivos. 

  • Formación en hábitos y valores deportivos. 

  • Sorteo de obsequios.

SALIDAS*

Semana 1 (del 29/06 al 03/07): Piscina**. 

Semana 2 (del 06/07 al 10/07): Humor Amarillo. 

Semana 3 (del 13/07 al 17/07):  Kaotik World (Salting).  

Semana 4 (del 20/07 al 24/07): Parque Acuático. 

Semana 5 (del 27/07 al 31/07): Intercampus. 

*Todas las salidas son opcionales y su coste no está incluido dentro del precio del Campus. Para quienes no quieran participar, habrá sesión de entrenamiento en la sede con normalidad. Las fechas de las actividades pueden variar debido a factores externos. Las salidas sólo van dirigidas a los jugadores/as inscritos/as en aquella semana de Campus. 

*La salida de la Piscina (semana 1), está incluida en el precio i solo es para los participantes que asistan al Campus aquella semana (semana 1).

 

INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS

Formaciones virtuales para las familias.  

Presentación del campus Girona FC por parte de la Coordinación General 

*Fechas y horas por confirmar

¿QUÉ PRECIO TIENE EL CAMPUS?

 

1 Semana 175 
2 Semanas 279
3 Semanas 369
4 Semanas 449
5 Semanas 505 

 

¿QUÉ DESCUENTOS HAY?

5% de dto. Por el primer hermano 

10% de dte. por el segundo hermano 

10 € de dto. para socios/as del Girona FC y jugadores/as del Futbol Base del CE Aro de la temporada 25-26. 

20% de dte. para empadronados en Castell d’Aro, Platja d’Aro y S’Agaró 

*Los descuentos no son acumulativos y se aplicará el más elevado. 

Para más información síguenos en Instagram @gironafccampus o contáctanos por correo a campus@gironafc.cat 

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