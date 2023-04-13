Campus Estiu 2026 - Girona
¿QUÉ OS ENTREGAREMOS?
Equipación de entrenamiento*: Camiseta, pantalón y calcetines.
Welcome pack: Gorra y balón de playa oficial del Campus Girona FC.
Diploma de participación.
* La equipación de entrenamiento se deberá recoger en las oficinas de MGC Mutua - Girona. Los participantes que vengan más de una semana recibirán dos unidades de cada prenda de ropa.
SALIDAS*
Semana 1 (del 29/06 al 03/07): Piscina**.
Semana 2 (del 06/07 al 10/07): Humor Amarillo.
Semana 3 (del 13/07 al 17/07): Kaotik World (Salting).
Semana 4 (del 20/07 al 24/07): Parque Acuático.
Semana 5 (del 27/07 al 31/07): Intercampus.
*Todas las salidas son opcionales y su coste no está incluido dentro del precio del Campus. Para quienes no quieran participar, habrá sesión de entrenamiento en la sede con normalidad. Las fechas de las actividades pueden variar debido a factores externos. Las salidas sólo van dirigidas a los jugadores/as inscritos/as en aquella semana de Campus.
** La salida de la semana 1 (Piscina), está incluida en el precio i solo es para los participantes que asistan al Campus aquella semana (semana 1).
INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS*
Formaciones virtuales para familias.
Presentación del campus Girona FC por parte de la Coordinación General.
*Fechas y horas por confirmar
¿QUÉ PRECIO TIENE EL CAMPUS?
|1 Semana
|179€
|2 Semanas
|279€
|3 Semanas
|369€
|4 Semanas
|449€
|5 Semanas
|505€
¿QUÉ DESCUENTOS HAY?
5% de dto. por el primer hermano
10% de dto. por el segundo hermano
10 € de dto. para socios/as del Girona FC y jugadores del Fútbol Base del Girona FC de la temporada 25-26.
*Los descuentos no son acumulativos y se aplicará el más elevado.
Para más información síguenos en Instagram @gironafccampus o contáctanos por correo a campus@gironafc.cat