Campus Estiu 2026 - Girona

SALIDAS*

Semana 1 (del 29/06 al 03/07): Piscina**. Semana 2 (del 06/07 al 10/07): Humor Amarillo. Semana 3 (del 13/07 al 17/07): Kaotik World (Salting). Semana 4 (del 20/07 al 24/07): Parque Acuático. Semana 5 (del 27/07 al 31/07): Intercampus.

*Todas las salidas son opcionales y su coste no está incluido dentro del precio del Campus. Para quienes no quieran participar, habrá sesión de entrenamiento en la sede con normalidad. Las fechas de las actividades pueden variar debido a factores externos. Las salidas sólo van dirigidas a los jugadores/as inscritos/as en aquella semana de Campus.

** La salida de la semana 1 (Piscina), está incluida en el precio i solo es para los participantes que asistan al Campus aquella semana (semana 1).

INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS*