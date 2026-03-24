Campus Estiu 2026 - Hostalric

SALIDAS*

Semana 2 (del 06/07 al 10/07): Humor Amarillo.

*Todas las salidas son opcionales y su coste no está incluido dentro del precio del Campus. Para quienes no quieran participar, habrá sesión de entrenamiento en la sede con normalidad. Las fechas de las actividades pueden variar debido a factores externos. Las salidas sólo van dirigidas a los jugadores/as inscritos/as en aquella semana de Campus.

INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS