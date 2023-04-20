Campus Estiu 2026 - Vilamalla
¿QUÉ OS ENTREGAREMOS?
Equipación de entrenamiento*: Camiseta, pantalón y calcetines.
Welcome pack: Gorra y balón de playa oficial del Campus Girona FC.
Diploma de participación.
* La equipación de entrenamiento se deberá recoger en las oficinas de MGC Mutua - Figueres. Los participantes que vengan más de una semana recibirán dos unidades de cada prenda de ropa.
SALIDAS*
Semana 2 (del 06/07 al 10/07): Humor Amarillo.
Semana 3 (del 13/07 al 17/07): Kaotik World (Salting).
Semana 4 (del 20/07 al 24/07): Parque Acuático.
Semana 5 (del 27/07 al 31/07): Intercampus.
*Todas las salidas son opcionales y su coste no está incluido dentro del precio del Campus. Para quienes no quieran participar, habrá sesión de entrenamiento en la sede con normalidad. Las fechas de las actividades pueden variar debido a factores externos. Las salidas sólo van dirigidas a los jugadores/as inscritos/as en aquella semana de Campus.
INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS
Formaciones virtuales para las familias.
Presentación del campus Girona FC por parte de la Coordinación General.
*Fechas y horas por confirmar
¿QUÉ PRECIO TIENE EL CAMPUS?
|1 Semana
|175€
|2 Semanas
|279€
|3 Semanas
|369€
|4 Semanas
|449€
|5 Semanas
|505€
¿QUÉ DESCUENTOS HAY?
5% de dto. por el primer hermano
10% de dte. por el segundo hermano
10 € de dto. para socios/as del Girona FC y jugadores/as del Futbol Base del FC Vilamalla de la temporada 25-26
30% de dte. para empadronados en Vilamalla.
*Los descuentos no son acumulativos y se aplicará el más elevado.
Para más información síguenos en Instagram @gironafccampus o contáctanos por correo a campus@gironafc.cat