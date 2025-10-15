Campus Nadal 2025 - Barcelona
QUÉ OS ENTREGAREMOS?
***La equipación de entrenamiento deberá recogerse en las oficinas de MGC Mutua - Barcelona (Carrer de Tuset, 5-11, Sarrià-Sant Gervasi, 08006 Barcelona).
HORARIO*
Dos opciones
9:00 h a 13:00 h: Comida NO incluida.
9:00 h a 15:00 h: Comida incluida**
*Servicio de acogida de mañana y tarde, gratuito, a partir de las 8:30 h y hasta las 15:30 h.
**El servicio de comedor se selecciona por semanas; es decir, semana 1, 2 o campus completo. NO es posible seleccionar el servicio de comedor por días.
SALIDA*
Semana 2 (del 29/12 al 02/01): Jornada de puertas abiertas del primer equipo del Girona FC en el Estadio de Montilivi.
*La salida es opcional y su coste no está incluido en el precio del Campus. Para quienes no deseen participar, habrá sesión de entrenamiento en la sede con normalidad. La salida está abierta a cualquier jugador/a que haya participado en el Campus de Navidad en cualquiera de las dos semanas.
¿QUÉ PRECIO TIENE EL CAMPUS?
|Semana 1 (22, 23 y 24 de diciembre):
|Campus (9:00 a 13:00h):
|110€
|Campus + Comida (9:00 a 15:00h):
|153,50€
|Semana 2 (29, 30, 31 de diciembre y 2 de enero):
|Campus (9:00 a 13:00h):
|130€
|Campus + Comida (9:00 a 15:00h):
|188€
|Semana 1+2 (del 22 de diciembre al 2 de enero):
|Campus (9:00 a 13:00h):
|230€
|Campus + Comida (9:00 a 15:00h):
|329€
¿QUÉ DESCUENTOS HAY?
-
5% de dto. por el primer hermano
-
10% de dto. por el segundo hermano
-
10€ de dto. para socios/as del Girona FC que se inscriban en el campus completo.
-
Descuento para la compra de dos entradas para el Girona FC vs. Osasuna (11/01/2026, fecha y hora pendiente de confirmación).
*Los descuentos no son acumulativos y se aplicará el más elevado.
Para más información síguenos en Instagram @gironafccampus o contáctanos por correo a campus@gironafc.cat