Skip to main content

Campus Nadal 2025 - Barcelona

Image
Image

INSTALACIÓN

El Campus se celebra en Barcelona, concretamente en las instalaciones de La Salle Bonanova 

QUÉ OS ENTREGAREMOS?

Image

***La equipación de entrenamiento deberá recogerse en las oficinas de MGC Mutua - Barcelona (Carrer de Tuset, 5-11, Sarrià-Sant Gervasi, 08006 Barcelona). 

Image
Image

ACTIVITADES FUTBOLÍSTICAS

  • Entrenamiento con entrenadores de la Girona FC Academy y con la metodología propia de alto rendimiento. 

  • Estructura profesional: coordinador logístico, coordinador deportivo-metodológico, entrenador específico de porteros/as, fisioterapeuta y entrenadores/as deportivos. 

  • Juegos de activación 

  • Rondos técnicos y tácticos 

  • Retos y circuitos técnicos 

  • Tareas de finalización  

  • Situaciones de igualdad, superioridad e inferioridad numérica.  

  • Competiciones internas 

  • Entrenamiento específico para porteros/as. 

 
Image

OTRAS ACTIVIDADES

  •  Servicio de fisioterapia.  

  • Formación en hábitos y valores deportivos. 

  • Sorteo de obsequios 

HORARIO*

Dos opciones 

9:00 h a 13:00 h: Comida NO incluida. 

9:00 h a 15:00 h: Comida incluida** 

*Servicio de acogida de mañana y tarde, gratuito, a partir de las 8:30 h y hasta las 15:30 h. 

**El servicio de comedor se selecciona por semanas; es decir, semana 1, 2 o campus completo. NO es posible seleccionar el servicio de comedor por días. 

 

SALIDA*

Semana 2 (del 29/12 al 02/01): Jornada de puertas abiertas del primer equipo del Girona FC en el Estadio de Montilivi. 

*La salida es opcional y su coste no está incluido en el precio del Campus. Para quienes no deseen participar, habrá sesión de entrenamiento en la sede con normalidad. La salida está abierta a cualquier jugador/a que haya participado en el Campus de Navidad en cualquiera de las dos semanas. 

¿QUÉ PRECIO TIENE EL CAMPUS?

 

Semana 1 (22, 23 y 24 de diciembre):   
Campus (9:00 a 13:00h): 110
Campus + Comida (9:00 a 15:00h): 153,50
Semana 2 (29, 30, 31 de diciembre y 2 de enero):   
Campus (9:00 a 13:00h):  130 
Campus + Comida (9:00 a 15:00h): 188€
Semana 1+2 (del 22 de diciembre al 2 de enero):   
Campus (9:00 a 13:00h):  230€
Campus + Comida (9:00 a 15:00h): 329€

 

¿QUÉ DESCUENTOS HAY?

  • 5% de dto. por el primer hermano 

  • 10% de dto. por el segundo hermano 

  • 10€ de dto. para socios/as del Girona FC que se inscriban en el campus completo.   

  • Descuento para la compra de dos entradas para el Girona FC vs. Osasuna (11/01/2026, fecha y hora pendiente de confirmación). 

*Los descuentos no son acumulativos y se aplicará el más elevado. 

Para más información síguenos en Instagram @gironafccampus o contáctanos por correo a campus@gironafc.cat 

 

  •  
CAMPUS NAVIDAD 2025 BARCELONA
INSCRÍBETE AHORA
Saltar a la siguiente sección