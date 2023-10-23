Campus Nadal 2025 - Blanes
¿QUÉ OS ENTREGAREMOS?
* La equipación de entrenamiento se deberá recoger en las oficinas de MGC Mutua – Blanes.
¿QUÉ PRECIO TIENE EL CAMPUS?
|Semana 1 (22, 23 y 24 de diciembre)
|95€
|Semana 2 (29, 30, 31 de diciembre y 2 de enero)
|115€
|Semana 1+2 (del 22 de diciembre al 2 de enero)
|205€
SALIDA*
Semana 2 (del 29/12 al 02/01): Jornada de puertas abiertas del primer equipo del Girona FC en el Estadio de Montilivi.
*La salida es opcional y su coste no está incluido en el precio del Campus. Para quienes no deseen participar, habrá sesión de entrenamiento en la sede con normalidad. La salida está abierta a cualquier jugador/a que haya participado en el Campus de Navidad en cualquiera de las dos semanas.
¿QUÉ DESCUENTOS HAY?
-
5% de dto. por el primer hermano
-
10% de dto. por el segundo hermano
-
10€ de dto. para socios/as del Girona FC y jugadores/as del Futbol Base del Futbol Base del CD Blanes de la temporada 25-26 que se inscriban en el campus completo.
-
Descuento para la compra de dos entradas para el Girona FC vs. Osasuna (11/01/2026, fecha y hora pendiente de confirmación).
*Los descuentos no son acumulativos y se aplicará el más elevado.
Para más información síguenos en Instagram @gironafccampus o contáctanos por correo a campus@gironafc.cat