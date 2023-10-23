Skip to main content

Campus Nadal 2025 - Castell-Platja D'Aro

INSTALACIÓN

El Campus se celebra en el  Camp de Futbol Mpal. de Castell d’Aro, donde desarrolla su actividad deportiva el C.E. Aro. 

¿QUÉ OS ENTREGAREMOS?

* La equipación de entrenamiento se deberá recoger en las oficinas de MGC Mutua - Palamós. 

ACTIVIDADES FUTBOLÍSTICAS

  • Entrenamiento con entrenadores de la Girona FC Academy y con la metodología propia de alto rendimiento. 

  • Estructura profesional: coordinador logístico, coordinador deportivo-metodológico, entrenador específico de porteros/as, fisioterapeuta y entrenadores/as deportivos. 

  • Juegos de activación 

  • Rondos técnicos y tácticos 

  • Retos y circuitos técnicos 

  • Tareas de finalización  

  • Situaciones de igualdad, superioridad e inferioridad numérica.  

  • Competiciones internas 

  • Entrenamiento específico para porteros/as 

 

OTRAS ACTIVIDADES

  • Servicio de fisioterapia.  

  • Formación en hábitos y valores deportivos. 

  • Sorteo de obsequios 

¿QUÉ PRECIO TIENE EL CAMPUS?

 

Semana 1 (22, 23 y 24 de diciembre): 100 
Semana 2 (29, 30, 31 de diciembre y 2 de enero): 125
Semana 1+2 (del 22 de diciembre al 2 de enero): 220

 

SALIDA*

 

Semana 2 (del 29/12 al 02/01): Jornada de puertas abiertas del primer equipo del Girona FC en el Estadio de Montilivi. 

*La salida es opcional y su coste no está incluido en el precio del Campus. Para quienes no deseen participar, habrá sesión de entrenamiento en la sede con normalidad. La salida está abierta a cualquier jugador/a que haya participado en el Campus de Navidad en cualquiera de las dos semanas. 

 

¿QUÉ DESCUENTOS HAY?

  • 5% de dto. por el primer hermano 

  • 10% de dto. por el segundo hermano 

  • 10€ de dto para socios/as del Girona FC y jugadores/as del Futbol Base del CE Aro de la temporada 25-26 que se inscriban en el campus completo.   

  • 20% de dto. por empadronados en Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró. 

  • Descuento para la compra de dos entradas para el Girona FC vs. Osasuna (11/01/2026, fecha y hora pendiente de confirmación). 

*Los descuentos no son acumulativos y se aplicará el más elevado. 

Para más información síguenos en Instagram @gironafccampus o contáctanos por correo a campus@gironafc.cat 

 

CAMPUS NAVIDAD 2025 CASTELL-PLATJA D'ARO
INSCRÍBETE AHORA
