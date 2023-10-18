Campus Navidad 2025 - Girona
¿QUÉ OS ENTREGAREMOS?
* La equipación de entrenamiento se deberá recoger en las oficinas de MGC Mutua – Girona.
¿QUÉ PRECIO TIENE EL CAMPUS?
|Semana 1 (23, 24 y 27 de diciembre):
|100€
|Semana 2 (30-31 de diciembre, 2-3 de enero):
|125€
|Semana 1+2 (del 23 de diciembre al 3 de enero):
|220€
¿QUÉ DESCUENTOS HAY?
5% de dto. por el primer hermano
10% de dto. por el segundo hermano
10€ de dto. para socios/as del Girona FC y jugadores del Fútbol Base del Girona FC de la temporada 24-25 que se inscriban en el campus completo.
Descuento para la compra de dos entradas para el Girona FC vs. Real Valladolid CF.
*Los descuentos no son acumulativos y se aplicará el más elevado.
