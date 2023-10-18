Skip to main content

Campus Navidad 2025 - Girona

INSTALACIÓN

El Campus se celebra al Camp de Futbol Mpal. Torres de Palau, las instalaciones donde entrena y disputa sus partidos la mayoría de equipos de la Girona FC Academia. 

¿QUÉ OS ENTREGAREMOS?

* La equipación de entrenamiento se deberá recoger en las oficinas de MGC Mutua – Girona. 

ACTIVITADES FUTBOLÍSTICAS

  • Juegos de activación 
  • Rondos técnicos y tácticos 
  • Retos y circuitos técnicos 
  • Tareas de finalización  
  • Situaciones de igualdad, superioridad e inferioridad numérica.  
  • Competiciones internas 
  • Entrenamiento específico para porteros/as
OTRAS ACTIVIDADES

  • Servicio de fisioterapia
  • Formación en hábitos y valores deportivos. 
  • Sorteo de obsequios 

¿QUÉ PRECIO TIENE EL CAMPUS?

 

Semana 1 (23, 24 y 27 de diciembre): 100€
Semana 2 (30-31 de diciembre, 2-3 de enero): 125€
Semana 1+2 (del 23 de diciembre al 3 de enero): 220€

 

¿QUÉ DESCUENTOS HAY?

  • 5% de dto. por el primer hermano 

  • 10% de dto. por el segundo hermano 

  • 10€ de dto. para socios/as del Girona FC y jugadores del Fútbol Base del Girona FC de la temporada 24-25 que se inscriban en el campus completo.  

  • Descuento para la compra de dos entradas para el Girona FC vs. Real Valladolid CF.  

*Los descuentos no son acumulativos y se aplicará el más elevado. 

 

CAMPUS NAVIDAD 2024 GIRONA
INSCRÍBETE AHORA
