Skip to main content

Campus Nadal 2025 - Hostalric

Image
Image

INSTALACIÓN

El Campus se celebra en el Camp de Futbol Mpal. de Hostalric las instalaciones donde desarrolla su actividad deportiva el At. C. Hostalric.

¿QUÉ OS ENTREGAREMOS?

Image
Image
Image

ACTIVITADES FUTBOLÍSTICAS

  • Entrenamiento con entrenadores de la Girona FC Academy y con la metodología propia de alto rendimiento. 

  • Estructura profesional: coordinador logístico, coordinador deportivo-metodológico, entrenador específico de porteros/as, fisioterapeuta y entrenadores/as deportivos. 

  • Juegos de activación 

  • Rondos técnicos y tácticos 

  • Retos y circuitos técnicos 

  • Tareas de finalización  

  • Situaciones de igualdad, superioridad e inferioridad numérica.  

  • Competiciones internas 

  • Entrenamiento específico para porteros/as. 

Image

OTRAS ACTIVIDADES

  • Servicio de fisioterapia.  

  • Formación en hábitos y valores deportivos. 

  • Sorteo de obsequios 

¿QUÉ PRECIO TIENE EL CAMPUS?

 

Semana 1 (22, 23 y 24 de diciembre) 95€ 
Semana 2 (29, 30, 31 de diciembre y 2 de enero) 115
Semana 1+2 (del 22 de diciembre al 2 de enero) 205

 

SALIDA* 

Semana 2 (del 29/12 al 02/01): Jornada de puertas abiertas del primer equipo del Girona FC en el Estadio de Montilivi. 

*La salida es opcional y su coste no está incluido en el precio del Campus. Para quienes no deseen participar, habrá sesión de entrenamiento en la sede con normalidad. La salida está abierta a cualquier jugador/a que haya participado en el Campus de Navidad en cualquiera de las dos semanas. 

 

QUINS DESCOMPTES HI HA? 

  •  5% de dto. por el primer hermano 

  • 10% de dto. por el segundo hermano 

  • 10€ de dto. para socios/as del Girona FC y jugadores/as del Futbol Base del Futbol Base del At. C. Hostalric de la temporada 25-26 que se inscriban en el campus completo. 

  • Descuento para la compra de dos entradas para el Girona FC vs. Osasuna (11/01/2026, fecha y hora pendiente de confirmación). 

*Los descuentos no son acumulativos y se aplicará el más elevado. 

Para más información síguenos en Instagram @gironafccampus o contáctanos por correo a campus@gironafc.cat 

CAMPUS NAVIDAD 2025 Hostalric
INSCRÍBETE AHORA
Saltar a la siguiente sección