Campus Semana Santa 2026 - Girona
¿QUÉ OS ENTREGAREMOS?
-
Equipación de entrenamiento: camiseta, pantalón y calcetines.
-
Diploma de participación.
*La equipación de entrenamiento se deberá recoger en las oficinas de MGC Mútua - Girona.
¿QUÉ PRECIO TIENE EL CAMPUS?
|Del 30 de marzo al 2 de abril del 2026
|150€
¿QUÉ DESCUENTOS HAY?
5% de dto. por el primer hermano.
10% de dto. por el segundo hermano.
10€ de dto. para socios/as del Girona FC y jugadores del Fútbol Base del Girona FC de la temporada 25-26 que se inscriban en el campus completo.
*Los descuentos no son acumulativos y se aplicará el más elevado.
Para más información síguenos en Instagram @gironafccampus o contáctanos por correo a campus@gironafc.cat