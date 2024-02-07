Skip to main content

Campus Semana Santa 2026 - Girona

INSTALACIÓN

El Campus se celebra en el Camp de Futbol Mpal. Torres de Palaulas instalaciones donde entrena y disputa sus partidos la mayoría de los equipos de la Girona FC Academia.

¿QUÉ OS ENTREGAREMOS?

  • Equipación de entrenamiento: camiseta, pantalón y calcetines.  

  • Diploma de participación. 

*La equipación de entrenamiento se deberá recoger en las oficinas de MGC Mútua - Girona.

 

ACTIVITADES FUTBOLÍSTICAS

  • Entrenamiento con entrenadores de la Girona FC Academy y con la metodología propia de alto rendimiento. 

  • Estructura profesional: coordinador logístico, coordinador deportivo-metodológico, entrenador específico de porteros/as, fisioterapeuta y entrenadores/as deportivos. 

  • Juegos de activación. 

  • Rondos técnicos y tácticos. 

  • Retos y circuitos técnicos 

  • Tareas de finalización.  

  • Situaciones de igualdad, superioridad e inferioridad numérica.  

  • Competiciones internas. 

  • Entrenamiento específico para porteros/as. 

 

OTRAS ACTIVIDADES

  • Servicio de fisioterapia.  

  • Formación en hábitos y valores deportivos. 

  • Sorteo de obsequios.

¿QUÉ PRECIO TIENE EL CAMPUS?

 

Del 30 de marzo al 2 de abril del 2026 150 

 

¿QUÉ DESCUENTOS HAY?

5de dto. por el primer hermano.

10de dto. por el segundo hermano.

10€ de dto. para socios/as del Girona FC y jugadores del Fútbol Base del Girona FC de la temporada 25-26 que se inscriban en el campus completo.   

*Los descuentos no son acumulativos y se aplicará el más elevado.

Para más información síguenos en Instagram @gironafccampus o contáctanos por correo a campus@gironafc.cat 

