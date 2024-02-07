Campus Semana Santa 2026 - Vilamalla
¿QUÉ OS ENTREGAREMOS?
-
Equipación de entrenamiento: camiseta, pantalón y calcetines.
-
Diploma de participación.
*La equipación de entrenamiento se deberá recoger en las oficinas de MGC Mutua – Figueres.
¿QUÉ PRECIO TIENE EL CAMPUS?
|Del 30 de marzo al 2 de abril del 2026
|150€
¿QUÉ DESCUENTOS HAY?
5% de dto. por el primer hermano.
10% de dto. por el segundo hermano.
10€ de dto para socios/as del Girona FC y jugadores/as del FC Vilamalla de la temporada 24-25.
30% de dto. por empadronados en Vilamalla.
*Los descuentos no son acumulativos y se aplicará el más elevado.
Para más información síguenos en Instagram @gironafccampus o contáctanos por correo a campus@gironafc.cat