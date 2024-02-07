Skip to main content

Campus Semana Santa 2026 - Vilamalla

INSTALACIÓN

El Campus se celebra en el Camp de Futbol Mpal. de Vilamalladonde desarrolla su actividad deportiva el FC Vilamalla.

¿QUÉ OS ENTREGAREMOS?

  • Equipación de entrenamiento: camiseta, pantalón y calcetines.  

  • Diploma de participación. 

*La equipación de entrenamiento se deberá recoger en las oficinas de MGC Mutua – Figueres

ACTIVITADES FUTBOLÍSTICAS

  • Entrenamiento con entrenadores de la Girona FC Academy y con la metodología propia de alto rendimiento. 

  • Estructura profesional: coordinador logístico, coordinador deportivo-metodológico, entrenador específico de porteros/as, fisioterapeuta y entrenadores/as deportivos. 

  • Juegos de activación. 

  • Rondos técnicos y tácticos. 

  • Retos y circuitos técnicos. 

  • Tareas de finalización.  

  • Situaciones de igualdad, superioridad e inferioridad numérica.  

  • Competiciones internas. 

  • Entrenamiento específico para porteros/as. 

OTRAS ACTIVIDADES

  • Servicio de fisioterapia.  

  • Formación en hábitos y valores deportivos. 

  • Sorteo de obsequios. 

¿QUÉ PRECIO TIENE EL CAMPUS?

 

Del 30 de marzo al 2 de abril del 2026 150 

 

¿QUÉ DESCUENTOS HAY?

5% de dto. por el primer hermano. 

10% de dto. por el segundo hermano. 

10€ de dto para socios/as del Girona FC y jugadores/as del FC Vilamalla de la temporada 24-25.  

30% de dto. por empadronados en Vilamalla.  

*Los descuentos no son acumulativos y se aplicará el más elevado. 

Para más información síguenos en Instagram @gironafccampus o contáctanos por correo a campus@gironafc.cat  

