Campus Verano Girona Fc en Barcelona

Stage Residencial
Campus NO Residencial
INSTALACIÓN

El Campus se celebra en Barcelona, concretamente en las instalaciones de La Salle Bonanova.

 

CAMPUS RESIDENCIAL 

CAMPUS NO RESIDENCIAL 

 

Semana 1: del 12 al 18 de julio.
Semana 2: del 19 al 25 de julio.

 

 

Semana 1: del 13 al 17 de julio.
Semana 2: del 20 al 24 de julio.

 

Nacidos/as entre 2017 y 2010.

Nacidos/as entre 2019 y 2010.

De domingo a las 18:00 h a sábado a las 13:00 h 

9:00 h a 16:30 h  

(Servicio de acogida gratuito desde las 8:30 h) 

Pensión completa en la Residencia de La Salle Bonanova (desayuno, comida, merienda y cena).

Comida en el mismo centro.

Entrenamiento matinal (9:00 h a 12:45 h) i de tardes (17:30 h a 19:00 h) con profesionales y metodología de la Girona FC Academia. 

Entrenamiento matinal (9:00 h a 12:45 h) con profesionales y metodología de la Girona FC Academia. 

Entrenamiento específico para porteros/as. 

Piscina. 

Equipación de entrenamiento oficial: dos camisetas, dos pantalones y dos pares de medias. 

Equipación de entrenamiento oficial: camiseta, pantalón y medias. 

Welcome pack: Gorra, mini balón oficial del Campus Balón del Girona FC Puma.

Welcome Pack: Gorra y mini balón oficial del Campus. 

 Servicio de lavandería (Equipación del Campus).

Informe futbolístico.

X 

Diploma de participación oficial. 

Servicio de fisioterapia.

Masterclass teórica y sesión de videoanálisis, basadas en la metodologia del Girona FC. 

Futbol “street”. 

Salida futbolística semanal: 

Semana 1 (del 13/07 al 17/07): GIRONA DAY 

Semana 2 (del 20/07 al 24/07): ILLA FANTASIA.

 

Salida cultural por la ciudad de Barcelona.

Acto de inauguración y clausura para los jugadores y las jugadoras, abierto a las familias. 

Sorteo de obsequios oficiales.

Idiomas oficiales: catalán, español e inglés.

 

1 semana: 815€ / 765€* 

2 semanas: 1.580€ / 1.450€*

*Empadronados en Cataluña

 

 

1 semana: 305€  

2 semanas: 570€ 

 

5% de descuento para el primer hermano.  

10% de descuento para el segundo hermano. 

15€ de descuento para socios/as del Girona FC. 

5% de descuento para el primer hermano.  

10% de descuento para el segundo hermano.  

15 € de descuento para socios/as del Girona FC. 
CAMPUS RESIDENCIAL

Nacidos/as entre 2017 y 2010

Fechas 

  • Semana 1: del domingo 12 de julio al sábado 18 de julio.
  • Semana 2: del domingo 19 de julio al sábado 25 de julio. 

¿Qué incluye?   

  • Alojamiento con pensión completa en la residencia de La Salle Bonanova (dentro del mismo recinto): 4 comidas al día (desayuno, comida, merienda y cena). 
  • Entrenamiento matinal (9:00 h - 12:45 h) y de tardes (17:30 h - 19:00 h) con profesionales de la Girona FC Academia y con nuestra metodología de alto rendimiento. 
  • Entrenamiento específico para porteros/as.
  • Piscina propia en el centro.
  • Salida futbolística semanal:* 

Semana 1 (del 13/07 al 17/07): GIRONA DAY. Entrenamiento en las instalaciones de la Girona FC Academia y tour por el Estadio de Montilivi. 

Semana 2 (del 20/07 al 24/07): ILLA FANTASÍA. Parque acuático cerca de Barcelona. 

*Las salidas semanales solo están dirigidas a los/as jugadores/as inscritos/as en esa semana del Campus. 

  • Salida extrafutbolística semanal: Excursión turística por la ciudad de Barcelona.
  • Servicio de fisioterapia.
  • Fútbol "street" (en el mismo centro).
  • Masterclass teórica y sesión de videoanálisis, basadas en la metodología del Girona FC.
  • Sorteo de obsequios oficiales.
  • Servicio de lavandería (equipación del Campus).
  • Acto de inauguración y clausura para los/as jugadores/as, abierto a las familias.
  • Idiomas oficiales: catalán, español e inglés. 

¿Qué entregaremos?  

  • Equipación de entrenamiento oficial*: dos camisetas, dos pantalones y dos pares de medias.
  • Welcome pack: Gorramini balón oficial del Campus y balón Puma del Girona FC.
  • Diploma de participación oficial.
  • Informe futbolístico. 

*La equipación de entrenamiento se entregará durante el acto de inauguración.

CAMPUS NO RESIDENCIAL

Nacidos/as entre 2019 y 2010

Fechas

  • Semana 1: del 13 al 17 de julio.
  • Semana 2: del 20 al 24 de julio.
  • Semana 1+2: del 13 al 24 de julio. 

Horario: de 9:00h a 16:30h. 

  • Comida incluida.
  • Servicio de acogida matinal gratuito a partir de las 8:30h. 

¿Qué incluye?  

  • Entrenamiento matinal (9:00 h - 12:45 h) con profesionales de la Girona FC Academia y con nuestra metodología de alto rendimiento.
  • Entrenamiento específico para porteros/as.
  • Comida en el mismo centro.
  • Salida futbolística semanal*: 

Semana 1 (del 13/07 al 17/07): GIRONA DAY. Entrenamiento en las instalaciones de la Girona FC Academia y tour por el Estadio de Montilivi. 

Semana 2 (del 20/07 al 24/07): ILLA FANTASÍA**Parque acuático cerca de Barcelona.

* Las salidas semanales solo están dirigidas a los/as jugadores/as inscritos/as en esa semana del Campus. 

** La excursión a Illa Fantasía es opcional; su coste no está incluido en la tarifa del Campus. Para quienes no deseen participar, se realizará una sesión de entrenamiento regular en las instalaciones, como de costumbre. Es exclusiva para los/las participantes en la semana 2. Las fechas de las actividades pueden variar debido a factores externos. 

  • Servicio de fisioterapia.
  • Masterclass teórica y sesión de videoanálisis, basadas en la metodología del Girona FC.
  • Sorteo de obsequios oficiales.
  • Idiomas oficiales: catalán, español e inglés. 

¿Qué entregaremos?  

  • Equipación de entrenamiento oficial*: camiseta, pantalón y medias.
  • Welcome pack: Gorra y mini balón oficial del Campus Girona FC.
  • Diploma de participación oficial. 

* Los participantes que asistan las dos semanas recibirán dos unidades de cada prenda.

ACTIVITADES FUTBOLÍSTICAS 

  • Juegos de activación.
  • Rondos técnicos y tácticos.
  • Retos y circuitos técnicos.
  • Tareas de finalización.
  • Situaciones de igualdad, superioridad e inferioridad numérica.
  • Competiciones internas.
  • Entrenamiento específico para porteros/as. 

 

¿QUÉ PRECIO TIENE EL CAMPUS?

 

RESIDENCIAL  
1 semana 815€ / 765€*   
2 semanas 1.580€ / 1.450€*  

*Empadronados en Cataluña.

NO RESIDENCIAL  
1 semana 305€  
2 semanas 570€  

¿QUÉ DESCUENTOS HAY?* 

5% de dto. por el primer hermano. 

10% de dto. por el segundo hermano. 

15€ de descuento para socios/as del Girona FC. 

* Los descuentos no son acumulables, se aplicará el de mayor valor. 
Para más información síguenos en Instagram @gironafccampus o contáctanos por correo a campus@gironafc.cat 

