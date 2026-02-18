Campus Verano Girona Fc en Barcelona
|
CAMPUS RESIDENCIAL
|
CAMPUS NO RESIDENCIAL
|
Semana 1: del 12 al 18 de julio.
Semana 2: del 19 al 25 de julio.
|
Semana 1: del 13 al 17 de julio.
Semana 2: del 20 al 24 de julio.
|
Nacidos/as entre 2017 y 2010.
|
Nacidos/as entre 2019 y 2010.
|
De domingo a las 18:00 h a sábado a las 13:00 h
|
9:00 h a 16:30 h
(Servicio de acogida gratuito desde las 8:30 h)
|
Pensión completa en la Residencia de La Salle Bonanova (desayuno, comida, merienda y cena).
|
Comida en el mismo centro.
|
Entrenamiento matinal (9:00 h a 12:45 h) i de tardes (17:30 h a 19:00 h) con profesionales y metodología de la Girona FC Academia.
|
Entrenamiento matinal (9:00 h a 12:45 h) con profesionales y metodología de la Girona FC Academia.
|
Entrenamiento específico para porteros/as.
|
Piscina.
|
X
|
Equipación de entrenamiento oficial: dos camisetas, dos pantalones y dos pares de medias.
|
Equipación de entrenamiento oficial: camiseta, pantalón y medias.
|
Welcome pack: Gorra, mini balón oficial del Campus y Balón del Girona FC Puma.
|
Welcome Pack: Gorra y mini balón oficial del Campus.
|
Servicio de lavandería (Equipación del Campus).
|
X
|
Informe futbolístico.
|
X
|
Diploma de participación oficial.
|
Servicio de fisioterapia.
|
Masterclass teórica y sesión de videoanálisis, basadas en la metodologia del Girona FC.
|
Futbol “street”.
|
X
|
Salida futbolística semanal:
Semana 1 (del 13/07 al 17/07): GIRONA DAY
Semana 2 (del 20/07 al 24/07): ILLA FANTASIA.
|
Salida cultural por la ciudad de Barcelona.
|
X
|
Acto de inauguración y clausura para los jugadores y las jugadoras, abierto a las familias.
|
X
|
Sorteo de obsequios oficiales.
|
Idiomas oficiales: catalán, español e inglés.
|
1 semana: 815€ / 765€*
2 semanas: 1.580€ / 1.450€*
*Empadronados en Cataluña
|
1 semana: 305€
2 semanas: 570€
|
5% de descuento para el primer hermano.
10% de descuento para el segundo hermano.
15€ de descuento para socios/as del Girona FC.
|
5% de descuento para el primer hermano.
10% de descuento para el segundo hermano.
15 € de descuento para socios/as del Girona FC.
Para más información síguenos en Instagram @gironafccampus o contáctanos por correo a campus@gironafc.cat