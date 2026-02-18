Campus Verano Girona Fc en Barcelona

CAMPUS RESIDENCIAL CAMPUS NO RESIDENCIAL

Semana 1: del 1 2 al 1 8 de julio. Semana 1: del 19 al 2 5 de julio . Semana 2: Semana 1: del 1 3 al 1 7 de julio . Semana 1: del 20 al 2 4 de julio . Semana 2:

Nacidos/as entre 2017 y 2010. Nacidos/as entre 2019 y 2010.

De domingo a las 18:00 h a sábado a las 13:00 h 9:00 h a 16:30 h (Servicio de acogida gratuito desde las 8:30 h)

Pensión completa en la Residencia de La Salle Bonanova (desayuno, comida, merienda y cena). Comida en el mismo centro.

Entrenamiento matinal (9:00 h a 12:45 h) i de tardes (17:30 h a 19:00 h) con profesionales y metodología de la Girona FC Academia. Entrenamiento matinal (9:00 h a 12:45 h) con profesionales y metodología de la Girona FC Academia.

Entrenamiento específico para porteros/as.

Piscina. X

Equipación de entrenamiento oficial: dos camisetas, dos pantalones y dos pares de medias. Equipación de entrenamiento oficial: camiseta, pantalón y medias.

Welcome pack: Gorra, mini balón oficial del Campus y Balón del Girona FC Puma. Welcome Pack: Gorra y mini balón oficial del Campus.

Servicio de lavandería (Equipación del Campus). X

Informe futbolístico. X

Diploma de participación oficial.

Servicio de fisioterapia.

Masterclass teórica y sesión de videoanálisis, basadas en la metodologia del Girona FC.

Futbol “street”. X

Salida futbolística semanal: Semana 1 (del 13/07 al 17/07): GIRONA DAY Semana 2 (del 20/07 al 24/07): ILLA FANTASIA.

Salida cultural por la ciudad de Barcelona. X

Acto de inauguración y clausura para los jugadores y las jugadoras, abierto a las familias. X

Sorteo de obsequios oficiales.

Idiomas oficiales: catalán, español e inglés.

1 semana: 815€ / 765€* 2 semanas: 1.580€ / 1.450€* *Empadronados en Cataluña 1 semana: 305€ 2 semanas: 570€