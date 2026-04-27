Con la campaña Cap Gos Fora de Joc, el Girona une esfuerzos con la Fundación Anxova Peluda, una entidad sin ánimo de lucro de l’Escala que trabaja cada día para dar una segunda oportunidad a perros abandonados, maltratados o en situación de riesgo.

La Fundación Anxova Peluda opera principalmente con capital privado y no disfruta de subvenciones públicas. Por eso, las aportaciones voluntarias de todas y todos son imprescindibles para poder seguir salvando vidas.

A través d’aquesta iniciativa, volem donar visibilitat als 12 gossos que actualment busquen una família dins de la campanya amb el Girona i facilitar totes les maneres que té l’afició de sumar-se a la causa.

Donación puntual

Una aportación puntual puede marcar una gran diferencia. Las donaciones sirven para cubrir gastos veterinarios, alimentación, medicación, esterilizaciones, urgencias y manutención de los perros rescatados.

Podéis hacer vuestras donaciones a través de varias vías:

BIZUM
al 13768 (donación a ONG)

TARJETA
A través de la web:
https://botiga.anxovapeluda.com/ca/9-donatius

TRANSFERENCIA BANCARIA
Número de cuenta:
ES29 2100 0034 6202 0062 1872

Teaming

Hacerse Teaming es una manera fácil y constante de ayudar: solo 1 € al mes.

Esta pequeña aportación mensual ayuda a garantizar estabilidad económica para afrontar tratamientos veterinarios, alimentación, rescates y acogidas. Todo suma, y mucho.

 

Hazte Teaming
Família de acogida

Ser familia de acogida significa tener un perro en casa mientras le buscamos una familia definitiva.

Como la Fundación no dispone de refugio propio, esta ayuda es esencial para poder seguir rescatando animales. La protectora se hace cargo de todos los gastos, y tú solo tienes que cuidarlo, darle estabilidad, cariño y un hogar temporal.

Es una ayuda temporal, pero con un impacto enorme.

Si quieres ser familia de acogida, envía un correo a:
anxovapeluda@gmail.com

Adopción

Adoptar es dar una segunda oportunidad y cambiar una vida para siempre.

Dentro de la campaña Cap Gos Fora de Joc, hay 12 perros que forman parte de la iniciativa con el Girona y que actualmente buscan una familia. Pero detrás de esta campaña hay muchos más: muchos otros perros también esperan una oportunidad, un hogar y a alguien que decida hacerles un hueco para siempre.

Cada adopción responsable transforma por completo el futuro de un animal que solo necesita una oportunidad y, al mismo tiempo, permite que la Fundación pueda seguir rescatando a otros.

Puedes ver todos los perros que buscan familia en su Instagram:
@anxovapeluda

También puedes iniciar el proceso de adopción enviando un correo a:
anxovapeluda@gmail.com

Ningún perro fuera de juego. Ninguna ayuda es pequeña.

Cada euro, cada difusión, cada hogar de acogida y cada adopción cuentan.

Entre todos podemos conseguir que ningún perro se quede sin oportunidad, sin cuidados y sin una familia. La afición del Girona siempre ha demostrado que sabe estar al lado de quien más lo necesita. Ahora, también podemos hacerlo por ellos.

Porque cuando jugamos juntos, nadie queda fuera de juego.

