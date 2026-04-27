Con la campaña Cap Gos Fora de Joc, el Girona une esfuerzos con la Fundación Anxova Peluda, una entidad sin ánimo de lucro de l’Escala que trabaja cada día para dar una segunda oportunidad a perros abandonados, maltratados o en situación de riesgo.
La Fundación Anxova Peluda opera principalmente con capital privado y no disfruta de subvenciones públicas. Por eso, las aportaciones voluntarias de todas y todos son imprescindibles para poder seguir salvando vidas.
A través d’aquesta iniciativa, volem donar visibilitat als 12 gossos que actualment busquen una família dins de la campanya amb el Girona i facilitar totes les maneres que té l’afició de sumar-se a la causa.
Donación puntual
Una aportación puntual puede marcar una gran diferencia. Las donaciones sirven para cubrir gastos veterinarios, alimentación, medicación, esterilizaciones, urgencias y manutención de los perros rescatados.
Podéis hacer vuestras donaciones a través de varias vías:
BIZUM
al 13768 (donación a ONG)
TARJETA
A través de la web:
https://botiga.anxovapeluda.com/ca/9-donatius
TRANSFERENCIA BANCARIA
Número de cuenta:
ES29 2100 0034 6202 0062 1872
Teaming
Hacerse Teaming es una manera fácil y constante de ayudar: solo 1 € al mes.
Esta pequeña aportación mensual ayuda a garantizar estabilidad económica para afrontar tratamientos veterinarios, alimentación, rescates y acogidas. Todo suma, y mucho.
Família de acogida
Ser familia de acogida significa tener un perro en casa mientras le buscamos una familia definitiva.
Como la Fundación no dispone de refugio propio, esta ayuda es esencial para poder seguir rescatando animales. La protectora se hace cargo de todos los gastos, y tú solo tienes que cuidarlo, darle estabilidad, cariño y un hogar temporal.
Es una ayuda temporal, pero con un impacto enorme.
Si quieres ser familia de acogida, envía un correo a:
anxovapeluda@gmail.com