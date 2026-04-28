Exhibició eSports
Copa Etihad
Després de l’èxit de la primera edició, arriba la segona edició del torneig amb un nou format classificatori que promet emoció fins al final.
En aquesta ocasió, es disputaran dos tornejos classificatoris els dies 5 de maig i 19 de maig a la Botiga Oficial del Girona FC de la Rambla de la Llibertat. En cadascuna de les cites, els participants competiran per aconseguir una plaça a la gran final.
D’aquests dos tornejos en sortiran els 8 finalistes, amb 4 classificats en cada torneig, que es jugaran el títol en la gran final prevista per al mes de juny, amb data i ubicació encara per confirmar.
Una nova oportunitat per demostrar el nivell, viure una experiència única i competir en un ambient ple d’emoció.
Inscriu-te ara!