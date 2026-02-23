La Fundación Girona FC es la expresión social del Girona FC y nace con la voluntad de poner el deporte, y especialmente el fútbol, ​​al servicio de las personas y de la comunidad.

A través de proyectos educativos, sociales y comunitarios, la Fundación promueve valores, estilos de vida saludables y oportunidades de crecimiento personal, utilizando el deporte como herramienta de transformación social y cohesión.

Su actividad se arraiga principalmente en el territorio de Girona, reforzando el vínculo entre el club y su entorno más cercano. Asimismo, la Fundación mantiene una mirada abierta a colaboraciones más allá de este ámbito cuando comparten valores, objetivos y una clara voluntad de impacto social.

De esta forma, la Fundación Girona FC conecta el ADN del club con las necesidades reales de la sociedad, impulsando iniciativas con sentido, coherencia y retorno comunitario.