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FUNDACIÓN GIRONA FC

¿Qué es la Fundación Girona FC?

La Fundación Girona FC es la expresión social del Girona FC y nace con la voluntad de poner el deporte, y especialmente el fútbol, ​​al servicio de las personas y de la comunidad.

A través de proyectos educativos, sociales y comunitarios, la Fundación promueve valores, estilos de vida saludables y oportunidades de crecimiento personal, utilizando el deporte como herramienta de transformación social y cohesión.

Su actividad se arraiga principalmente en el territorio de Girona, reforzando el vínculo entre el club y su entorno más cercano. Asimismo, la Fundación mantiene una mirada abierta a colaboraciones más allá de este ámbito cuando comparten valores, objetivos y una clara voluntad de impacto social.

De esta forma, la Fundación Girona FC conecta el ADN del club con las necesidades reales de la sociedad, impulsando iniciativas con sentido, coherencia y retorno comunitario.

MISIÓN
Promover estilos de vida saludables y valores positivos mediante el fútbol, ​​utilizándolo como herramienta de transformación social, inclusión y crecimiento personal.
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VISIÓN
Convertirse en un modelo de cohesión social y compromiso comunitario, conectando el Girona FC con su entorno y contribuyendo a la construcción de una sociedad más inclusiva, activa y comprometida.
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VALORES
La Fundación Girona FC basa su acción en los valores que definen la identidad del Girona FC. El club se rige por el CRIT: Compromiso, Respeto, Inconformismo y Trabajo en equipo, unos principios que guían su forma de entender el deporte dentro y fuera del campo. Desde la Fundación, hacemos crecer este ADN incorporando tres valores que refuerzan nuestra vocación social y comunitaria: - Inclusión, garantizando que el deporte sea un espacio abierto y accesible para todos - Promoción de la salud, tanto física como emocional, como base del bienestar - Transparencia, como pilar fundamental de nuestra forma de trabajar Esta combinación de valores permite impulsar proyectos coherentes con la identidad del club y con un impacto real y positivo en las personas y el territorio.
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PROYECTOS Y CAMPAÑAS

Programas propios

La Fundación Girona FC desarrolla programas sociales a largo plazo que utilizan el fútbol y la actividad física como herramientas educativas, inclusivas y comunitarias.

CRECE CON EL GIRONA

Programa que conecta el fútbol base del club con el equipo de LaLiga Genuine y entidades sociales del territorio. A través de entrenamientos conjuntos, encuentros y acciones comunitarias, se fomenta la empatía, inclusión y compromiso social. Es un espacio vivencial en el que los valores del club se ponen en práctica dentro y fuera del campo.

JÓVENES EN ACCIÓN

Proyecto de intervención comunitaria dirigido a jóvenes en contextos de vulnerabilidad. Mediante la recuperación de espacios deportivos, un programa de fútbol educativo y charlas formativas, se crea un entorno seguro y saludable en el que los jóvenes pueden crecer, aprender y construir vínculos positivos con la comunidad.

CORAZÓN DE EQUIPO

Iniciativa de compromiso solidario impulsada por los jugadores del primer equipo del Girona FC. A través de aportaciones económicas voluntarias, se apoya proyectos sociales seleccionados de manera conjunta, vinculando el rendimiento deportivo con el compromiso personal y colectivo.

CLUB DE LECTURA

Espacio cultural y participativo que conecta deporte y literatura. Fomenta la lectura entre aficionados, jugadores y técnicos mediante la propuesta de cuatro libros anuales y encuentros colectivos. Incluye colaboraciones con escritores y acciones en días especiales generando comunidad en torno a los valores del club.

PROYECTOS Y CAMPAÑAS

Campañas

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CONOCE LA FUNDACIÓN

Campaña de presentación y posicionamiento de la Fundació Girona FC para dar a conocer sus valores, líneas de acción y compromiso social.

LA MUJER Y EL DEPORTE

"Juntes som més fortes" es una campaña para fomentar la participación femenina en el deporte y romper estereotipos de género.

DEPORTE PARA EL DESARROLLO

"Creixem Junts" es una iniciativa que utiliza el deporte como herramienta de desarrollo personal y transformación social, especialmente entre jóvenes en riesgo de exclusión.

PROYECTOS Y CAMPAÑAS

Alianzas estratégicas

La Fundació Girona FC establece colaboraciones con entidades locales, nacionales e internacionales para ampliar recursos, generar sinergias y aumentar el impacto social de los proyectos. Estas alianzas permiten compartir conocimiento, llegar a nuevos públicos y multiplicar el efecto transformador de cada acción.

FUNDACIÓN GIRONA FC

¿Cómo puedo colaborar?

La Fundación impulsa iniciativas educativas, sociales y comunitarias que necesitan la implicación de personas, entidades y organizaciones que compartan nuestros valores y nuestra forma de entender el impacto social.

Apoyar a la Fundación Girona FC significa contribuir al desarrollo de proyectos con retorno real para la comunidad, reforzar el vínculo entre el club y el territorio y formar parte de un compromiso colectivo con la inclusión, salud y valores.

La Fundación Girona FC abre sus puertas a futuras colaboraciones con personas, entidades y empresas que quieran caminar a nuestro lado y sumar esfuerzos para generar un impacto positivo y sostenible.

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