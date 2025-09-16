Axel Witsel llega como agente libre después de finalizar su etapa en el Atlético de Madrid. El futbolista ha firmado por una temporada más otra en función de objetivos.
Extensa y reconocida trayectoria
Nacido en Lieja (Bélgica) el 12 de enero de 1989, Witsel es un jugador con una extensa y reconocida trayectoria en el fútbol europeo e internacional. Formado en las categorías inferiores del Standard de Lieja, donde debutó con sólo diecisiete años, ganó dos ligas belgas y una copa antes de dar el salto a la liga portuguesa con el Benfica. Posteriormente jugó en el Zenit de San Petersburgo, donde se consolidó como uno de los mejores centrocampistas de la liga rusa, antes de pasar por el Tianjin Quanjian chino y regresar al fútbol europeo con el Borussia Dortmund.
En 2022 se incorporó al Atlético de Madrid, donde ha disputado dos temporadas con regularidad y ha aportado experiencia y solidez tanto en el centro del campo como en la línea defensiva. Con la selección belga, Witsel ha sido internacional en 132 ocasiones, participando en tres Mundiales (2014, 2018 y 2022) y dos Eurocopas. Por otro lado, entre Champions League y Europa League, ha disputado 109 partidos.
Características técnicas
Witsel es un centrocampista defensivo versátil, con gran capacidad de lectura del juego y experiencia en diversas posiciones del centro del campo y la defensa. Destaca por su serenidad con el balón, precisión en el pase, visión táctica y capacidad para mantener el equilibrio del equipo. Su dominio del juego posicional y su experiencia al máximo nivel le convierten en un refuerzo de gran valor para el Girona.
Trajectòria
2004-2011 Standard de Lieja
2011-2012 Benfica
2013-2016 Zenit de Sant Petersburg
2026-2018 Tianjin Quanjian (Xina)
2019-2022 Borussia Dortmund
2022-2025 Atlético de Madrid
2025 GIRONA FC