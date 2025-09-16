Skip to main content
20
Girona Futbol Club SAD
WITSEL
Posición
Centrocampistas
Nacimiento
Edad
36 años
País
Bélgica
Nacionalidad
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
0
Estadísticas
0
Partidos jugados
0
Minutos jugados
0
Goles
Goles de cabeza
0
Goles de penalti
0
Disparos
0
Disparos
A portería
0
Fuera de portería
0
Ataque
Asistencias
0
Regates completados
0
Éxito en el regate
0%
Pases clave
0
Faltas recibidas
0
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjeta roja
0
Fuera de juego
Defensa
Duelos
0
0
Ganados
Perdidos
0
Duelos aéreos
0
0
Ganados
Perdidos
0
Disparos bloqueados
0
Recuperaciones
0
Entradas exitosas
0
Faltas cometidas
0
Pases
0%
Acierto
Pases acertados
0
Pases fallados
0
Pases largos acertados
0
Pases largos fallados
0
Acierto en el pase largo
0%
Biografía
Axel Laurent Witsel

Axel Witsel llega como agente libre después de finalizar su etapa en el Atlético de Madrid. El futbolista ha firmado por una temporada más otra en función de objetivos.

Extensa y reconocida trayectoria

Nacido en Lieja (Bélgica) el 12 de enero de 1989, Witsel es un jugador con una extensa y reconocida trayectoria en el fútbol europeo e internacional. Formado en las categorías inferiores del Standard de Lieja, donde debutó con sólo diecisiete años, ganó dos ligas belgas y una copa antes de dar el salto a la liga portuguesa con el Benfica. Posteriormente jugó en el Zenit de San Petersburgo, donde se consolidó como uno de los mejores centrocampistas de la liga rusa, antes de pasar por el Tianjin Quanjian chino y regresar al fútbol europeo con el Borussia Dortmund.

En 2022 se incorporó al Atlético de Madrid, donde ha disputado dos temporadas con regularidad y ha aportado experiencia y solidez tanto en el centro del campo como en la línea defensiva. Con la selección belga, Witsel ha sido internacional en 132 ocasiones, participando en tres Mundiales (2014, 2018 y 2022) y dos Eurocopas. Por otro lado, entre Champions League y Europa League, ha disputado 109 partidos.

Características técnicas

Witsel es un centrocampista defensivo versátil, con gran capacidad de lectura del juego y experiencia en diversas posiciones del centro del campo y la defensa. Destaca por su serenidad con el balón, precisión en el pase, visión táctica y capacidad para mantener el equilibrio del equipo. Su dominio del juego posicional y su experiencia al máximo nivel le convierten en un refuerzo de gran valor para el Girona.

Trajectòria

2004-2011        Standard de Lieja

2011-2012         Benfica

2013-2016         Zenit de Sant Petersburg

2026-2018         Tianjin Quanjian (Xina)

2019-2022         Borussia Dortmund

2022-2025         Atlético de Madrid

2025                  GIRONA FC