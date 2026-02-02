Junta General de Accionistas 2025

Acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del Girona Futbol Club, SAD, celebrada en Girona, el día 18 de diciembre de 2025.

Se acuerda la aprobación de las cuentas anuales correspondientes a la temporada 2024/2025 y al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2025 (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, memoria explicativa, informe de gestión, propuesta de aplicación del resultado e informe de auditoría).

Se acuerda la aprobación de la aplicación del resultado de la temporada 2024/2025, correspondiente al ejercicio cerrado a 30 de junio de 2025.

Se acuerda la aprobación del presupuesto de la temporada 2025/2026.

Se acuerda la aprobación de la gestión social, todo ello referido al ejercicio cerrado a 30 de junio de 2025.

Se acuerda prorrogar, el nombramiento de los auditores de cuentas ADN Gafisa Barcelona Auditors, SLP por un período máximo de tres temporadas deportivas (2025/2026, 2026/2027 y 2027/2028).