Juvenil
Juvenil A masculino
Jugadores · Albert Vicens Gasol, Aleix Marine Pares, Alejandro Quiroz Laosa, Antonio Jesús Galera Quero, Daniel Fernandez Perez, David Escoda Suñer, David Saez Robledillo, Diego Antonio Miralles García, Diego Vicente Belmonte, Gibert Jordana Camara, Jesús Guillermo Ferrin Vera, Jordi Bilali Danso, Jordi Font Bosch, Jorge Mariano Blas, Lou William Marley White, Lucas Martín Lozano, Marcos Roldan Perez, Pablo Garcia Villalba, Pablo Villanueva Iglesias, Pol Silvero Lucas, Richard Adrian Martínez Elvir, Toni Lopez Herrera i Unai Reverte Ballestero.
Cuerpo técnico · David Font Marti, Enic Blanch Martinez, Jonathan Ruiz Rodríguez, Marc Sararols Gelabert, Ousmane Mballo, Ruben Solis Calero i Victor Valenzuela Calvo.
Juvenil A femenino
Jugadoras · Aina Martín Matito, Aina Planesas Mir, Ainara Montoya Reyes, Aissatou Diallo, Bruna Jurado Simón, Carla Pórtulas Badet, Clara Alsius Ferrer, Enia Herrera Martinez, Gemma Bosch Roca, Irene Agüera Torrent, Jana Borja Sanchez, Júlia Miralles Carmona, Júlia Piñero Roig, Laia Garcia Cabrejas, Laia Moscoso Arrufat, Laura Boren Junyent, Lisa Bos Sanchez, Maria Sanchez Valentí, Marina Cabello Rodriguez, Martina Sala Pages, Nora Falguera Coll i Paula Lopez Parra.
Cuerpo técnico · Àlex López Mateo, Meritxell Blanco Florez, Miquel Giraldo Estevez i Oriol Mas Fossas.
Juvenil B masculino
Jugadores · Albert Armenteros Pinheiro, Alex Cantarell Rull, Daniel Gutierrez Martin, Diego Guillerme Silva Pereira, Dimas Linares Ayala, Eric Cuadrado Bech, Holmes Junior Zamorano Muñoz, Ian Romero Lopez, Iker Casas Martínez, Iker Piña Basegaña, Ismael Gazquez Garcia, Jan Barbara Garcia, Jep Oliveras Oliver, Jordi Massaguer Arnes, J. Edward Wumah III, Lau Gonzalez Corredor, Mario Rodriguez Garcia, Muhammed Touray, Pablo Belda Sanz, Pau Lopez Pascual, Sergio Cortes Ferreras i Teo Lanza Arto.
Cuerpo técnico · Albert Quera Blanco, Alejandro Lozano Pazos, Arnau Sadurní Comerma, Bernat Sanllehy Piany, Daniel Fernandez Pacheco Velilla, Ernest Garcia Pladevall i Pau Baró Estudis.
Juvenil B femenino
Jugadoras · Africa Aragon Portillo, Anna Puig Xifra, Arya Guerra Margarit, Berta Martori Marquez, Carla Herrera Soles, Claudia Hereu Montserrat, Duna Espigol del Rio, Isona Toledo Gutierrez, Ivette Rodríguez Simón, Jana Rodríguez Batllosera, Joana Trias Ferrer, Judit Terradas Maspoch, Laia Santos Lara, Laura Matamala Povey, Lena Gutierrez Lara, Leyre Carballude Martín, Mar Sola Vilaseca, Maria Bou Hereu, Maria Massanella Nadal, Martina Vilar Benedicto, Nora Cebrian Rodríguez, Nora Moro Pablo, Nora Peracaula Vinyoles, Paula Martinez Boadas, Rania El Haidouri Bakali i Xesca Duran Tuset.
Cuerpo técnico · Joel Figueras Martínez, Marc Boix Rigau, Sara Martín i Gutierrez i Victoria Ariana Muello Senra.
Juvenil C masculino
Jugadores · Albert Gene Taverna, Albert Nuet Álvarez, Alex Moreno Bramon, Aniss Et Tazi El Aasri, Antoni Da Paz Trias, Ayman Bentahar Sahli, Cristobal Trallero Chavez, Damia Fort Compte, Diego Martínez Mejía, Giovanni Martín Cruz, Hugo Serrano García, Jordan Rafael Valera Sierra, Jordi Darnés Quintero, Lluc Vilà Matas, Mamadou Cenlu Bah Diallo, Pau Puigvert Sarmiento, Pol Hombrado Gamez, Roger Vilarrasa Portell, Santiago Amaro Frías, Sergi Mares Pujolras, Sergi Marina Torrent i Welson Alexander Jimenez Chavez.
Cuerpo técnico · Adrià Terrones Ortigosa, Bernat Sanllehy Piany, David Ivchenko, Enric Vallès Prat, Oriol Fuentes Català, Quim Roura Mora, Sergi Marcos Díaz.