ACADEMIA El Girona B cae por la mínima en Vilassar

Vilassar de Mar 1-0 Girona B



Los hombres de Sergi Mora no pueden dar continuidad a la victoria ante el Tona y vuelven a caer por la mínima en un inicio de año complicado. Los gerundenses se han visto penalizados por una acción aislada en el tramo final del primer tiempo en un match igualado, intenso y sin muchas llegadas a las áreas. Con el paso de los minutos han aumentando la amenaza sobre la portería local, pero más allá de intimidar no han podido finalizar llegadas con claridad ante un adversario bien ordenado que ha defendido la ventaja. Este sábado, nueva oportunidad ante el Escala de Aday Benítez para revertir la dinámica.



Senior Femenino 1-0 Porqueres



Tres puntos de locura y mucho mérito ante el segundo clasificado. Las rojiblancas han completado un partido muy serio ante uno de los rivales más exigentes de la categoría, y han encontrado el premio del gol en el último minuto. Meri, atacando la espalda de la línea defensiva, ha recibido un pase al espacio y, ante la portera, ha cruzado el balón para desatar la euforia en Vilablareix. El equipo se consolida en tercer lugar y la próxima jornada visitará el campo del Sant Cugat.



Juvenil A 0-0 Barça



Punto valioso del Juvenil A para seguir sumando en la lucha por alejarse de la zona baja, y ante un rival siempre muy exigente. Los chicos de Héctor Simón, que incluso han tenido una ocasión muy clara en el tramo final para ganar, encadenan siete de los últimos ocho partidos sumando y han conseguido puntuar ante conjuntos de la parte alta como el mismo Barça, la Damm o el Real Zaragoza. Tratarán de hacer valer el buen momento de forma para hacer frente las dos próximas jornadas a los líderes, Mallorca y Espanyol.



Ripollet 0-4 Juvenil B



Victoria cómoda de los chicos de Kiku Parcerises. Pol Silvero, Érik Formatjé, Cristian Grant y Andrés Vives han anotado los goles de un match que se ha puesto de cara muy temprano y que permite a los rojiblancos recortar tres puntos al líder, el Granollers, que ha perdido. Actualmente son quintos con 33, a cinco del primer lugar, y encadenan tres triunfos consecutivos.



Las victorias del fin de semana



Hasta doce equipos del club han conseguido ganar este fin de semana. Además del Juvenil B, en fútbol once también ha vuelto a ganar el Cadete A ante el Reus para consolidar el segundo p esto(4-1), y el Infantil A ha encadenado la cuarta victoria consecutiva, ante el mismo rival y con el mismo resultado. Por su parte, el Cadete B se ha llevado los tres puntos en la visita a Peralada y encadena cinco victorias y un empate en los últimas tres meses (0-1). El Infantil C ha ganado por 1-5 ante el Baix Ter.



En fútbol 7, victorias amplias del S12, que continúa líder, del S11, que está a solo un punto del primer lugar, y del S9. En cuanto al femenino, el Infantil A ha remontado ante un Europa exigente (2-3), el Infantil B ha superado el Seagull y suma siete jornadas consecutivas ganando (1-3), y el S12 ha conseguido su segundo triunfo esta temporada con un 3-6 en el campo del CE Aro. Además, el Juvenil A no ha sumado de tres pero sí un punto muy importante para ampliar la ventaja con la zona de descenso.