ACADEMIA El Girona B empata ante el Olot

Girona B 1-1 Olot



El Girona B rescata un empate ante el líder que le permite seguir fuera de las posiciones de descenso cuando tan solo restan tres jornadas de liga. Los visitantes se avanzaron justo antes de la media parte a través de Oriol, pero Dawda igualó el marcador en el tiempo de añadido desde el punto de penalti. Ahora los hombres de Sergi Mora afrontan una semana con dos partidos, miércoles en el campo del Prat y domingo en Riudarenes ante la Rapitenca.



Viladecans 2-2 Senior Femenino



Empate del primer equipo femenino a domicilio ante un rival en plena lucha por la permanencia. Las locales se han avanzado en el ecuador de la primera parte, y la reacción ha sido inmediata a través de Aina. Antes del descanso se han vuelto a poner por delante y, a pesar del gol de Emma en la reanudación, no ha sido posible revertir el electrónico. El próximo sábado reciben la Guineueta en Vilablareix.



Real Zaragoza 2-0 Juvenil A



El equipo no puede imponerse en un campo complicado y cae con dos goles de Dennis al inicio y al final de la primera parte. Con la permanencia asegurada, los chicos de Pep Triadú cerrarán el curso el próximo sábado recibiendo la visita del Playas de Calvià.



Juvenil B 2-3 Mataró



Los chicos de Hèctor Simón tropiezan en casa ante un rival combativo. Aarón Blanco ha abierto el marcador al cuarto de hora de juego, y Ayoub lo ha igualado poco después. Nacho Plaza ha vuelto a poner en ventaja a los gerundenses antes del descanso, pero en la reanudación Gerard y Mouad han revertido el resultado y se han llevado los tres puntos. El próximo sábado visitan el Granollers en un duelo directo por la parte alta.



Las victorias del fin de semana



El Infantil C se lleva los tres puntos ante el Bosc de Tosca (4-3). El alevín S11 se impone al Ràcing Blanenc con solvencia, y el benjamín S9 también supera el Santa Eugènia (5-9).



En fútbol femenino, victoria clave del Juvenil A en el campo del Fontsanta para seguir luchando la permanencia. El Infantil A ha superado el Igualada (4-1), y el Infantil B al Cassà (6-0).