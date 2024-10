ACADEMIA El Infantil A S13 confirma un gran inicio de curso ganando al Espanyol

Girona B 1-3 Montañesa

Derrota cruel del Girona B, que ha dominado y ha disfrutado de ocasiones muy claras para ganar el partido pero no ha sido efectivo y se ha acabado viendo penalizado por un rival muy eficaz para convertir sus únicas tres llegadas. Las ocasiones se han sucedido en los primeros minutos, teniendo Dawda la más clara a pase de Javi Sarasa, pero el equipo ha perdonado y la Montañesa se ha avanzado a balón parado al cuarto de hora de juego. Entre Enric y Dawda han tenido el empate justo después, pero no han conectado bien el remate con todo a favor, y a pesar de que la amenaza ha persistido, el gol se ha resistido e incluso Sarasa se ha topado con el palo antes del descanso.



Los de Nou Barris han defendido el resultado ante un Girona B que vivía en campo rival y que ha acabado encontrando el empate mediante Hamony, que ha recibido en la frontal y ha marcado un golazo cruzando la esférica con rosca al palo largo. La alegría ha durado poco, porque la Montañesa ha vuelto a avanzarse justo en la siguiente jugada con un tiro cruzado desde el lateral del área. A pesar de probarlo de todas las maneras posibles y merecer mucho más, el filial no ha podido volver a igualar el electrónico y en el añadido ha acabado encajando el tercero en un servicio de banda. El próximo domingo el equipo repite en casa y recibe la visita del San Cristóbal.